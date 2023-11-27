https://ria.ru/20231127/multfilm-1912051395.html

Пилотные серии мультфильма "Умный Макс" можно посмотреть "ВКонтакте"

Пилотные серии мультфильма "Умный Макс" можно посмотреть "ВКонтакте" - РИА Новости, 27.11.2023

Пилотные серии мультфильма "Умный Макс" можно посмотреть "ВКонтакте"

Пилотные серии нового российского научно-популярного мультфильма "Умный Макс" (6+) можно посмотреть на платформе соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:05

2023-11-27T13:05

2023-11-27T13:05

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912048929_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c825d55ecbce1ad8e5fa97cbb69602d3.jpg

МОСКВА, 27 ноя – пресс-служба "МилонАск". Пилотные серии нового российского научно-популярного мультфильма "Умный Макс" (6+) можно посмотреть на платформе соцсети "ВКонтакте".Трехсерийный пилот уже набрал более девяти миллионов просмотров в Сети. На российском рынке мультфильмов с образовательным уклоном для детей давно не появлялось чего-то нового. Мультфильм "Умный Макс" был создан, чтобы изменить динамику в положительную сторону и объединить обучение с развлечением.Проект запущен агентством брендовых-спецпроектов "МилонАск" при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации.Главный герой Макс мечтает колонизировать Марс, однако мечты оказываются под угрозой из-за отсутствия необходимых знаний и технологий. Вместе со своим "ассистентом" — сестрой Соней, которая постоянно норовит невзначай сорвать планы Макса, папой, мамой (закадровым персонажем) и другом-ученым неутомимый герой с юношеской страстью находит ответы на свои вопросы и на пути к заветной цели.Например, в одной из серий Макс решает вырастить растения, ведь на Марсе нет кислорода. Но его попытки не увенчались успехом, пока герой не позвонил молодому ученому и тот не объяснил Максу, что ему необходима фитолампа, с помощью которой растения растут быстрее.Этот динамичный и яркий мультсериал создан для детей, подростков и их родителей, объединяя разные возрастные группы в увлекательном путешествии по миру современной науки, чтобы в каждой серии простым языком рассказать о той или иной технологии."Мы с мужем — родители троих детей, поэтому не понаслышке знаем о сложностях с выбором качественных детских мультфильмов. "Умный Макс" — не просто очередное развлечение, а, действительно, ценный вклад в детский научно-популярный контент", — сказала автор идеи и управляющий партнер агентства "МилонАск" Ольга Бакина.Цель "Умного Макса" — обучать детей, представляя сложные научные концепции, технологии и изобретения в простой и доступной развлекательной форме. Мультфильм пробуждает интерес к научным фактам и явлениям. Кроме того, "Умный Макс" популяризирует имидж молодых российских ученых.Первые три эпизода мультфильма "Умный Макс" уже доступны для просмотра на площадке "ВКонтакте Видео". Посмотреть можно по ссылке.Реклама, ООО "Технологии и креатив", ИНН 7720849633, erid:4CQwVszH9pWuKRwRxNU

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы