Пилотные серии мультфильма "Умный Макс" можно посмотреть "ВКонтакте"
© ООО "Технологии и креатив"/ агентство брендовых-спецпроектов МилонАскКадр из мультфильма "Умный Макс"
© ООО "Технологии и креатив"/ агентство брендовых-спецпроектов МилонАск
МОСКВА, 27 ноя – пресс-служба "МилонАск". Пилотные серии нового российского научно-популярного мультфильма "Умный Макс" (6+) можно посмотреть на платформе соцсети "ВКонтакте".
Трехсерийный пилот уже набрал более девяти миллионов просмотров в Сети. На российском рынке мультфильмов с образовательным уклоном для детей давно не появлялось чего-то нового. Мультфильм "Умный Макс" был создан, чтобы изменить динамику в положительную сторону и объединить обучение с развлечением.
Проект запущен агентством брендовых-спецпроектов "МилонАск" при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Главный герой Макс мечтает колонизировать Марс, однако мечты оказываются под угрозой из-за отсутствия необходимых знаний и технологий. Вместе со своим "ассистентом" — сестрой Соней, которая постоянно норовит невзначай сорвать планы Макса, папой, мамой (закадровым персонажем) и другом-ученым неутомимый герой с юношеской страстью находит ответы на свои вопросы и на пути к заветной цели.
© ООО "Технологии и креатив"/ агентство брендовых-спецпроектов МилонАскКадр из мультфильма "Умный Макс"
© ООО "Технологии и креатив"/ агентство брендовых-спецпроектов МилонАск
Кадр из мультфильма "Умный Макс"
Например, в одной из серий Макс решает вырастить растения, ведь на Марсе нет кислорода. Но его попытки не увенчались успехом, пока герой не позвонил молодому ученому и тот не объяснил Максу, что ему необходима фитолампа, с помощью которой растения растут быстрее.
Этот динамичный и яркий мультсериал создан для детей, подростков и их родителей, объединяя разные возрастные группы в увлекательном путешествии по миру современной науки, чтобы в каждой серии простым языком рассказать о той или иной технологии.
"Мы с мужем — родители троих детей, поэтому не понаслышке знаем о сложностях с выбором качественных детских мультфильмов. "Умный Макс" — не просто очередное развлечение, а, действительно, ценный вклад в детский научно-популярный контент", — сказала автор идеи и управляющий партнер агентства "МилонАск" Ольга Бакина.
© ООО "Технологии и креатив"/ агентство брендовых-спецпроектов МилонАскКадр из мультфильма "Умный Макс"
© ООО "Технологии и креатив"/ агентство брендовых-спецпроектов МилонАск
Кадр из мультфильма "Умный Макс"
Цель "Умного Макса" — обучать детей, представляя сложные научные концепции, технологии и изобретения в простой и доступной развлекательной форме. Мультфильм пробуждает интерес к научным фактам и явлениям. Кроме того, "Умный Макс" популяризирует имидж молодых российских ученых.
Первые три эпизода мультфильма "Умный Макс" уже доступны для просмотра на площадке "ВКонтакте Видео". Посмотреть можно по ссылке.
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