https://ria.ru/20231127/moskva-1912212540.html

Городские службы продолжили ликвидацию последствий непогоды в Москве

Городские службы продолжили ликвидацию последствий непогоды в Москве - РИА Новости, 27.11.2023

Городские службы продолжили ликвидацию последствий непогоды в Москве

Городские службы Москвы повсеместно продолжают работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:06

2023-11-27T18:06

2023-11-27T18:06

москва

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912090847_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1244c89d5152dc7b0bf3b621dd743b2a.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Городские службы Москвы повсеместно продолжают работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В течение всего светового дня они также очищали от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. "Собранный снег оперативно вывозится на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысячи кубометров снега в сутки", - добавили в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)