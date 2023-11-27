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Бочкарев: в Москве сдали почти 12 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 27.11.2023
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11:51 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/moskva-1912064502.html
Бочкарев: в Москве сдали почти 12 млн "квадратов" недвижимости
Бочкарев: в Москве сдали почти 12 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 27.11.2023
Бочкарев: в Москве сдали почти 12 млн "квадратов" недвижимости
В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 523 объекта общей площадью 11,6 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столица по строительству Андрей... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:51
2023-11-27T11:51
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 523 объекта общей площадью 11,6 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столица по строительству Андрей Бочкарев. "C начала года на территории столицы сдано более 11,6 миллиона "квадратов" недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 32% ‒ тогда в эксплуатацию ввели 8,8 миллиона квадратных метров. Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми, ‒ сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. При этом по программе реновации для переселения москвичей возвели 52 дома с площадью квартир более 857 тысяч квадратных метров, добавил заммэра. По его словам, также с начала года построили более 250 тысяч "квадратов" промышленных объектов. "За счет инвесторов построено 80% сданной недвижимости ‒ более 9,3 миллиона квадратных метров. В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения", ‒ уточнил Бочкарев. Так, в районе Строгино открылась взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травмпунктом. Завершено строительство детского сада на 235 мест в Южном Бутове, учебного корпуса на 200 человек с блоком начальных классов на территории Нагатинского затона, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюкове, добавляется в сообщении.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в Москве сдали почти 12 млн "квадратов" недвижимости

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 523 объекта общей площадью 11,6 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столица по строительству Андрей Бочкарев.
"C начала года на территории столицы сдано более 11,6 миллиона "квадратов" недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 32% ‒ тогда в эксплуатацию ввели 8,8 миллиона квадратных метров. Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми, ‒ сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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При этом по программе реновации для переселения москвичей возвели 52 дома с площадью квартир более 857 тысяч квадратных метров, добавил заммэра.
По его словам, также с начала года построили более 250 тысяч "квадратов" промышленных объектов.
"За счет инвесторов построено 80% сданной недвижимости ‒ более 9,3 миллиона квадратных метров. В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения", ‒ уточнил Бочкарев.
Так, в районе Строгино открылась взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травмпунктом. Завершено строительство детского сада на 235 мест в Южном Бутове, учебного корпуса на 200 человек с блоком начальных классов на территории Нагатинского затона, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюкове, добавляется в сообщении.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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