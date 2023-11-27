https://ria.ru/20231127/moskva-1912064502.html

Бочкарев: в Москве сдали почти 12 млн "квадратов" недвижимости

Бочкарев: в Москве сдали почти 12 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 27.11.2023

Бочкарев: в Москве сдали почти 12 млн "квадратов" недвижимости

В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 523 объекта общей площадью 11,6 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столица по строительству Андрей... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:51

2023-11-27T11:51

2023-11-27T11:51

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 523 объекта общей площадью 11,6 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столица по строительству Андрей Бочкарев. "C начала года на территории столицы сдано более 11,6 миллиона "квадратов" недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 32% ‒ тогда в эксплуатацию ввели 8,8 миллиона квадратных метров. Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми, ‒ сдано 258 многоквартирных домов с площадью квартир 5,5 миллиона квадратных метров", - приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. При этом по программе реновации для переселения москвичей возвели 52 дома с площадью квартир более 857 тысяч квадратных метров, добавил заммэра. По его словам, также с начала года построили более 250 тысяч "квадратов" промышленных объектов. "За счет инвесторов построено 80% сданной недвижимости ‒ более 9,3 миллиона квадратных метров. В частности, девелоперы ввели 34 детских сада, 16 школ, десять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения", ‒ уточнил Бочкарев. Так, в районе Строгино открылась взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травмпунктом. Завершено строительство детского сада на 235 мест в Южном Бутове, учебного корпуса на 200 человек с блоком начальных классов на территории Нагатинского затона, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в Крюкове, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231127/moskva-1912046769.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы