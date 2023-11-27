https://ria.ru/20231127/moskva-1912039271.html
Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад
Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад - РИА Новости, 27.11.2023
Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад
На территории строящегося жилого комплекса в Огородном проезде в Москве появится всесезонный сад, где высадят более 6 тысяч растений из отечественных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:20
2023-11-27T10:20
2023-11-27T10:20
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории строящегося жилого комплекса в Огородном проезде в Москве появится всесезонный сад, где высадят более 6 тысяч растений из отечественных питомников, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Всесезонный сад с зонами для работы и отдыха будет расположен на территории жилого комплекса. Его главная особенность – круглогодичное цветение: такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тысяч единиц растений из центральной части России", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, для высадки отобрано 30 сортов растений, в том числе 17 сортов кустарников и деревьев, а также 11 видов различных многолетников и луковичных. Территория будет разделена на функциональные зоны за счет растений разной высоты и формы. Жилой комплекс Upside Towers в Огородном проезде возводит застройщик Upside Development в рамках реорганизации производственной зоны.
https://radiosputnik.ru/20231124/elektrozavodskaya-1911720275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории строящегося жилого комплекса в Огородном проезде в Москве появится всесезонный сад, где высадят более 6 тысяч растений из отечественных питомников, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Всесезонный сад с зонами для работы и отдыха будет расположен на территории жилого комплекса. Его главная особенность – круглогодичное цветение: такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тысяч единиц растений из центральной части России", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Станцию "Электрозаводская" соединили с будущим пересадочным узлом на БКЛ
По словам Бочкарева
, для высадки отобрано 30 сортов растений, в том числе 17 сортов кустарников и деревьев, а также 11 видов различных многолетников и луковичных. Территория будет разделена на функциональные зоны за счет растений разной высоты и формы.
Жилой комплекс Upside Towers в Огородном проезде возводит застройщик Upside Development в рамках реорганизации производственной зоны.