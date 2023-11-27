https://ria.ru/20231127/moskva-1912039271.html

Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад

Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад - РИА Новости, 27.11.2023

Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад

На территории строящегося жилого комплекса в Огородном проезде в Москве появится всесезонный сад, где высадят более 6 тысяч растений из отечественных... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:20

2023-11-27T10:20

2023-11-27T10:20

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории строящегося жилого комплекса в Огородном проезде в Москве появится всесезонный сад, где высадят более 6 тысяч растений из отечественных питомников, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Всесезонный сад с зонами для работы и отдыха будет расположен на территории жилого комплекса. Его главная особенность – круглогодичное цветение: такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тысяч единиц растений из центральной части России", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, для высадки отобрано 30 сортов растений, в том числе 17 сортов кустарников и деревьев, а также 11 видов различных многолетников и луковичных. Территория будет разделена на функциональные зоны за счет растений разной высоты и формы. Жилой комплекс Upside Towers в Огородном проезде возводит застройщик Upside Development в рамках реорганизации производственной зоны.

https://radiosputnik.ru/20231124/elektrozavodskaya-1911720275.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев