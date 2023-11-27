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Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад - РИА Новости, 27.11.2023
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10:20 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/moskva-1912039271.html
Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад
Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад - РИА Новости, 27.11.2023
Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад
На территории строящегося жилого комплекса в Огородном проезде в Москве появится всесезонный сад, где высадят более 6 тысяч растений из отечественных... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:20
2023-11-27T10:20
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории строящегося жилого комплекса в Огородном проезде в Москве появится всесезонный сад, где высадят более 6 тысяч растений из отечественных питомников, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Всесезонный сад с зонами для работы и отдыха будет расположен на территории жилого комплекса. Его главная особенность – круглогодичное цветение: такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тысяч единиц растений из центральной части России", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам Бочкарева, для высадки отобрано 30 сортов растений, в том числе 17 сортов кустарников и деревьев, а также 11 видов различных многолетников и луковичных. Территория будет разделена на функциональные зоны за счет растений разной высоты и формы. Жилой комплекс Upside Towers в Огородном проезде возводит застройщик Upside Development в рамках реорганизации производственной зоны.
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев

Бочкарев: на северо-востоке Москвы появится всесезонный сад

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории строящегося жилого комплекса в Огородном проезде в Москве появится всесезонный сад, где высадят более 6 тысяч растений из отечественных питомников, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Всесезонный сад с зонами для работы и отдыха будет расположен на территории жилого комплекса. Его главная особенность – круглогодичное цветение: такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тысяч единиц растений из центральной части России", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
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По словам Бочкарева, для высадки отобрано 30 сортов растений, в том числе 17 сортов кустарников и деревьев, а также 11 видов различных многолетников и луковичных. Территория будет разделена на функциональные зоны за счет растений разной высоты и формы.
Жилой комплекс Upside Towers в Огородном проезде возводит застройщик Upside Development в рамках реорганизации производственной зоны.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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