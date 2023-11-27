https://ria.ru/20231127/moldaviya-1912196114.html

Соцпартия Молдавии потребовала отставки министра инфраструктуры

Соцпартия Молдавии потребовала отставки министра инфраструктуры - РИА Новости, 27.11.2023

Соцпартия Молдавии потребовала отставки министра инфраструктуры

Оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) требует отставки министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы генерального инспектората по... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:31

2023-11-27T17:31

2023-11-27T17:31

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КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) требует отставки министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Александра Опри, поскольку они не справились с последствиями непогоды, сообщает партийная пресс-служба. На южные районы Румынии и Молдавии в воскресенье обрушился сильный ветер с метелями. Из-за непогоды было затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Местами порывы ветра достигали 90 километров в час. "Правительство не смогло обеспечить должную подготовку к снегопаду. Не обошлось без человеческих жертв: два человека погибли, десятки получили ранения, обморожения и другие формы увечий. В свете всего вышесказанного ПСРМ требует немедленной отставки министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, а также главы инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Александра Опри", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Социалисты отмечают, что метеорологи предупреждали о надвигающейся снежной буре за несколько недель, но власти так и не приняли подготовительных мер. "Отдельное возмущение вызывает тот факт, что не было ни единой реакции со стороны руководства Молдавии, а также комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Видимо КЧС созывается только в случае закупок природного газа по самым высоким ценам на рынке, снятия отдельных электоральных конкурентов с предвыборной гонки и закрытии 12 телевизионных каналов и нескольких десятков новостных порталов", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20231127/moldaviya-1912095897.html

https://ria.ru/20231124/moldavia-1911738763.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, псрм, румыния