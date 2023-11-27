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Минтруд назвал число семей, охваченных мерами поддержки государства - РИА Новости, 27.11.2023
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15:47 27.11.2023 (обновлено: 15:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/mnogodetnye-1912157170.html
Минтруд назвал число семей, охваченных мерами поддержки государства
Минтруд назвал число семей, охваченных мерами поддержки государства - РИА Новости, 27.11.2023
Минтруд назвал число семей, охваченных мерами поддержки государства
Мерами поддержки семей с детьми до 17 лет сегодня охвачены более 13 миллионов таких семей в России, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:47
2023-11-27T15:48
выставка-форум "россия"
общество
россия
андрей пудов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мерами поддержки семей с детьми до 17 лет сегодня охвачены более 13 миллионов таких семей в России, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. "За последние годы мы прошли с вами большой путь. Выстроили целостную систему поддержки семей с детьми от рождения до 17 лет. Если вспомнить историю, то всего лишь 20 лет назад такие меры поддержки получали всего около одного миллиона детей. Сегодня таких уже в настоящее время более 13 миллионов", - сказал Пудов во время празднования Дня матери в павильоне ВДНХ "Семья. Работа. Долголетие" на выставке "Россия". По его словам, за эти годы последовательно развивались такие программы, как материнский семейный капитал. Она поддержала почти 13 миллионов российских семей, из которых девять миллионов смогли улучшить свои жилищные условия благодаря маткапиталу. "Сегодня с нами победители конкурса "Семья года". Этот конкурс, напомню, мы проводим с 2016 года. И я благодарен его участникам, что они приняли предложение участвовать в этом конкурсе, в нашей экспозиции. И прямо сейчас на стенде прямо за вами разворачивается новая инсталляция "Семья", - рассказал Пудов. Лицами экспозиции стали 17 семей-победителей конкурса "Семья года". Большинство участников проекта - многодетные семьи, которые ведут активный образ жизни. Шесть семей из 17 посетили экспозицию в этот день. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231127/semya-1912113906.html
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общество, россия, андрей пудов
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Андрей Пудов
Минтруд назвал число семей, охваченных мерами поддержки государства

Минтруд: более 13 миллионов семей в России охвачены мерами поддержки государства

© РИА Новости / Андрей ВаренковСемья во время прогулки в Новороссийске
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
Семья во время прогулки в Новороссийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мерами поддержки семей с детьми до 17 лет сегодня охвачены более 13 миллионов таких семей в России, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
"За последние годы мы прошли с вами большой путь. Выстроили целостную систему поддержки семей с детьми от рождения до 17 лет. Если вспомнить историю, то всего лишь 20 лет назад такие меры поддержки получали всего около одного миллиона детей. Сегодня таких уже в настоящее время более 13 миллионов", - сказал Пудов во время празднования Дня матери в павильоне ВДНХ "Семья. Работа. Долголетие" на выставке "Россия".
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По его словам, за эти годы последовательно развивались такие программы, как материнский семейный капитал. Она поддержала почти 13 миллионов российских семей, из которых девять миллионов смогли улучшить свои жилищные условия благодаря маткапиталу.
"Сегодня с нами победители конкурса "Семья года". Этот конкурс, напомню, мы проводим с 2016 года. И я благодарен его участникам, что они приняли предложение участвовать в этом конкурсе, в нашей экспозиции. И прямо сейчас на стенде прямо за вами разворачивается новая инсталляция "Семья", - рассказал Пудов.
Лицами экспозиции стали 17 семей-победителей конкурса "Семья года". Большинство участников проекта - многодетные семьи, которые ведут активный образ жизни. Шесть семей из 17 посетили экспозицию в этот день.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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