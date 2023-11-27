https://ria.ru/20231127/medsestra-1912252427.html
В Италии вдвое снизили наказание медсестре-антипрививочнице
В Италии вдвое снизили наказание медсестре-антипрививочнице - РИА Новости, 27.11.2023
В Италии вдвое снизили наказание медсестре-антипрививочнице
Апелляционный суд итальянского Триеста сократил наказание бывшей медсестре Эмануэле Петрилло, избавив ее от необходимости отбывать срок в тюрьме, сообщила... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T23:46
2023-11-27T23:46
2023-11-27T23:46
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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Апелляционный суд итальянского Триеста сократил наказание бывшей медсестре Эмануэле Петрилло, избавив ее от необходимости отбывать срок в тюрьме, сообщила газета il Messaggero. Петрилло работала в различных медучреждениях северных областей Венето и Фриули-Венеция-Джулия с 2009 по 2017 годы, где занималась детскими прививками. Как сообщала местная прокуратура, следуя своим убеждениям, медработник только делала вид, что вводит вакцину. За это время прививок лишились, пишет издание, сотни несовершеннолетних, а совокупный ущерб от ее действий для государства составил 660 тысяч евро. Суд первой инстанции в марте 2022 года приговорил Петрилло к 8 с половиной годам заключения, признав ее виновной, в частности, в растрате, даче ложных показаний и халатности. Ко времени проведения апелляционного процесса срок давности по некоторым статьям обвинения истек. Согласно нынешнему решению, Петрилло приговорена к 4 годам заключения, которое для нее как для матери двоих детей будет заменено альтернативными способами отбытия наказания. По словам ее адвоката, бывшая медсестра сможет выполнять общественные работы. Представители пострадавшей стороны намерены вернуться в суд с подсчитанными претензиями. В ноябре 2021 года суд Фриули-Венеции-Джулии приговорил Петрилло в общей сложности к 583 тысячам евро штрафа. Тогда СМИ сообщали, что она не провела в общей сложности 8 тысяч прививок.
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в мире, италия, триест, венето
В мире, Италия, Триест, Венето
В Италии вдвое снизили наказание медсестре-антипрививочнице
Суд Италии вдвое снизил наказание медсестре-антипрививочнице Эмануэле Петрилло
РИМ, 27 ноя – РИА Новости.
Апелляционный суд итальянского Триеста сократил наказание бывшей медсестре Эмануэле Петрилло, избавив ее от необходимости отбывать срок в тюрьме, сообщила газета il Messaggero
.
Петрилло работала в различных медучреждениях северных областей Венето
и Фриули-Венеция-Джулия
с 2009 по 2017 годы, где занималась детскими прививками. Как сообщала местная прокуратура, следуя своим убеждениям, медработник только делала вид, что вводит вакцину. За это время прививок лишились, пишет издание, сотни несовершеннолетних, а совокупный ущерб от ее действий для государства составил 660 тысяч евро.
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Суд первой инстанции в марте 2022 года приговорил Петрилло к 8 с половиной годам заключения, признав ее виновной, в частности, в растрате, даче ложных показаний и халатности. Ко времени проведения апелляционного процесса срок давности по некоторым статьям обвинения истек.
Согласно нынешнему решению, Петрилло приговорена к 4 годам заключения, которое для нее как для матери двоих детей будет заменено альтернативными способами отбытия наказания. По словам ее адвоката, бывшая медсестра сможет выполнять общественные работы. Представители пострадавшей стороны намерены вернуться в суд с подсчитанными претензиями.
В ноябре 2021 года суд Фриули-Венеции-Джулии приговорил Петрилло в общей сложности к 583 тысячам евро штрафа. Тогда СМИ сообщали, что она не провела в общей сложности 8 тысяч прививок.
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