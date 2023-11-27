https://ria.ru/20231127/medizdeliya-1911732263.html
Ефимов: компания поставила более 5 миллионов медизделий по офсету
Ефимов: компания поставила более 5 миллионов медизделий по офсету - РИА Новости, 27.11.2023
Ефимов: компания поставила более 5 миллионов медизделий по офсету
Свыше 5 млн единиц изделий было поставлено с начала прошлого года в городские медучреждения резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" по офсетному контракту, заявил... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:08
2023-11-27T10:08
2023-11-27T10:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
особые экономические зоны
медицина
медучреждения
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Свыше 5 млн единиц изделий было поставлено с начала прошлого года в городские медучреждения резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" по офсетному контракту, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столица заключила офсетный контракт с компанией в 2019 году. По его условиям инвестор вложил свыше млрд руб. в создание инновационного производства по выпуску медизделий для стомированных пациентов на территории города. В течение 8 лет Москва будет закупать у предприятия продукцию на сумму 8,6 млрд руб. С января прошлого года производитель поставил свыше 5 млн единиц продукции в рамках офсетного контракта. Медизделия, которые выпускаются компанией, отвечают всем современным требованиям и не уступают по качеству импортным аналогам", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По офсетному контракту компания "ГемаТех" (входит в структуру ГК "Гемамед") организовала выпуск более 40 наименований медизделий. Она с 2019 года является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва".В свою очередь, министр правительства, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что ранее порядка 90% медицинских изделий для людей с нарушением функции выделения и стомированных пациентов производилось за пределами нашей страны. На сегодняшний день на данном предприятии планируется к выпуску свыше 60 различных наименований подобных изделий.Как отметил начальник управления фармации столичного Депздрава Михаил Игнатов, благодаря этому офсетному контракту полностью закрывается потребность городских медицинских организаций в основных медизделиях для стомированных пациентов.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, с начала этого года в компании было создано 21 новое рабочее место, а всего таких мест – 70.В пресс-службе отметили, что на каждом из этапов производственного цикла медизделия, сырье и материалы проходят тщательные испытания и проверку в лаборатории, которая находится в производственном комплексе. Высокотехнологичный процесс производства проводится по национальному стандарту на выпуск медизделий. Вся выпускаемая продукция компании имеет необходимые сертификаты, в том числе - сертификат "Сделано в Москве"."В 2024 году компания планирует запустить новую производственную линию, которая позволит существенно нарастить количество выпускаемой продукции для обеспечения пациентов по всей России", – привели в пресс-службе слова главы производственной службы предприятия Алексея Дронделя.Особая экономическая зона "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. В ней локализовано свыше 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 93 имеют статус резидента. Это позволяет им получать значительные льготы. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером в международных и национальных отраслевых рейтингах.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, особые экономические зоны, медицина, медучреждения
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Особые экономические зоны, Медицина, Медучреждения
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Свыше 5 млн единиц изделий было поставлено с начала прошлого года в городские медучреждения резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" по офсетному контракту, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Столица заключила офсетный контракт с компанией в 2019 году. По его условиям инвестор вложил свыше млрд руб. в создание инновационного производства по выпуску медизделий для стомированных пациентов на территории города. В течение 8 лет Москва
будет закупать у предприятия продукцию на сумму 8,6 млрд руб. С января прошлого года производитель поставил свыше 5 млн единиц продукции в рамках офсетного контракта. Медизделия, которые выпускаются компанией, отвечают всем современным требованиям и не уступают по качеству импортным аналогам", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По офсетному контракту компания "ГемаТех" (входит в структуру ГК "Гемамед") организовала выпуск более 40 наименований медизделий. Она с 2019 года является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва".
В свою очередь, министр правительства, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
заявил, что ранее порядка 90% медицинских изделий для людей с нарушением функции выделения и стомированных пациентов производилось за пределами нашей страны. На сегодняшний день на данном предприятии планируется к выпуску свыше 60 различных наименований подобных изделий.
"Технополис Москва" взял первое место с проектом развития ОЭЗ
Как отметил начальник управления фармации столичного Депздрава Михаил Игнатов, благодаря этому офсетному контракту полностью закрывается потребность городских медицинских организаций в основных медизделиях для стомированных пациентов.
По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, с начала этого года в компании было создано 21 новое рабочее место, а всего таких мест – 70.
В пресс-службе отметили, что на каждом из этапов производственного цикла медизделия, сырье и материалы проходят тщательные испытания и проверку в лаборатории, которая находится в производственном комплексе. Высокотехнологичный процесс производства проводится по национальному стандарту на выпуск медизделий. Вся выпускаемая продукция компании имеет необходимые сертификаты, в том числе - сертификат "Сделано в Москве".
"В 2024 году компания планирует запустить новую производственную линию, которая позволит существенно нарастить количество выпускаемой продукции для обеспечения пациентов по всей России", – привели в пресс-службе слова главы производственной службы предприятия Алексея Дронделя.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" – это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. В ней локализовано свыше 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 93 имеют статус резидента. Это позволяет им получать значительные льготы. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем
", "Ру́днево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером в международных и национальных отраслевых рейтингах.