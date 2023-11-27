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Поездка Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции, заявили в ЕК
Поездка Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции, заявили в ЕК - РИА Новости, 27.11.2023
Поездка Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции, заявили в ЕК
Предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:34
2023-11-27T14:34
2023-11-27T14:51
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сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций, заявил на брифинге ЕК официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Все будет в порядке, если страны решат разрешить самолету Российской Федерации пролететь над их территорией, или если власти Северной Македонии разрешат посадку и личное участие Лаврова в Македонии. Это не будет нарушением санкций", - сказал он.
https://ria.ru/20231127/obse-1912135191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северная македония, еврокомиссия, обсе, евросоюз, сергей лавров
В мире, Северная Македония, Еврокомиссия, ОБСЕ, Евросоюз, Сергей Лавров
Поездка Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции, заявили в ЕК
ЕК: поездка Лаврова в Северную Македонию на встречу ОБСЕ не нарушит санкции