https://ria.ru/20231127/lavrov-1912132897.html

Поездка Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции, заявили в ЕК

Поездка Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции, заявили в ЕК - РИА Новости, 27.11.2023

Поездка Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции, заявили в ЕК

Предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:34

2023-11-27T14:34

2023-11-27T14:51

в мире

северная македония

еврокомиссия

обсе

евросоюз

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций, заявил на брифинге ЕК официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Все будет в порядке, если страны решат разрешить самолету Российской Федерации пролететь над их территорией, или если власти Северной Македонии разрешат посадку и личное участие Лаврова в Македонии. Это не будет нарушением санкций", - сказал он.

https://ria.ru/20231127/obse-1912135191.html

северная македония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, северная македония, еврокомиссия, обсе, евросоюз, сергей лавров