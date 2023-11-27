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Лавров рассказал о внедрении альтернативной платежной системы в ШОС и БРИКС - РИА Новости, 27.11.2023
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13:56 27.11.2023 (обновлено: 14:23 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/lavrov-1912116081.html
Лавров рассказал о внедрении альтернативной платежной системы в ШОС и БРИКС
Лавров рассказал о внедрении альтернативной платежной системы в ШОС и БРИКС - РИА Новости, 27.11.2023
Лавров рассказал о внедрении альтернативной платежной системы в ШОС и БРИКС
Быстрый переход к использованию национальных валют вместо долларов при платежах наблюдается среди членов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:56
2023-11-27T14:23
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Быстрый переход к использованию национальных валют вместо долларов при платежах наблюдается среди членов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где быстро внедряются альтернативные платежные системы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Эту тему обсуждаем в рамках БРИКС, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Активно внедряются альтернативные платежные платформы, переход на национальные валюты очень быстро развивается", - сказал Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Он добавил, что Индия и КНР заботятся о своих интересах и, вероятно, понимают, что резкий уход из существующей системы был бы вреден для их экономик."Но постепенный отход от зависимости от доллара, зависимости от платежных систем, цепочек поставок, которые запад выстраивает, он наметился", - добавил министр.По его словам, консультации об общих платежных платформах в ШОС идут, но в конкретные поручения не вылились. Рекомендации глав минфинов и центробанков БРИКС об альтернативных платежных платформах планируется рассмотреть "с прицелом на принятие каких-то решений" при председательстве РФ в БРИКС в 2024 году.
https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html
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шос, брикс, в мире, сергей лавров, экономика, россия, владимир путин, индия, китай
ШОС, БРИКС, В мире, Сергей Лавров, Экономика, Россия, Владимир Путин, Индия, Китай
Лавров рассказал о внедрении альтернативной платежной системы в ШОС и БРИКС

Лавров: альтернативная платежная система в ШОС и БРИКС внедряется быстро

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Быстрый переход к использованию национальных валют вместо долларов при платежах наблюдается среди членов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где быстро внедряются альтернативные платежные системы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Эту тему обсуждаем в рамках БРИКС, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Активно внедряются альтернативные платежные платформы, переход на национальные валюты очень быстро развивается", - сказал Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
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Он добавил, что Индия и КНР заботятся о своих интересах и, вероятно, понимают, что резкий уход из существующей системы был бы вреден для их экономик.
"Но постепенный отход от зависимости от доллара, зависимости от платежных систем, цепочек поставок, которые запад выстраивает, он наметился", - добавил министр.
По его словам, консультации об общих платежных платформах в ШОС идут, но в конкретные поручения не вылились. Рекомендации глав минфинов и центробанков БРИКС об альтернативных платежных платформах планируется рассмотреть "с прицелом на принятие каких-то решений" при председательстве РФ в БРИКС в 2024 году.
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