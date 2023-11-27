России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров
Лавров: России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы в экономике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от ее "вывертов" в экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона", - сказал Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Он подчеркнул, что Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики, жизни и безопасности, от которых зависит будущее страны.
Министр также отметил, что санкции после завершения украинского конфликта, вероятно, останутся.
"И санкции-то никуда не исчезнут. Они говорят об этом, что, когда все закончится, а они хотят закончить все втихаря, по-хитрому. Заморозить, выиграть время, как было с минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную или негибридную, против РФ. Но, даже когда они говорят, что все закончится, большинство санкций останется", - подчеркнул Лавров.