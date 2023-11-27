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России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 27.11.2023
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13:41 27.11.2023 (обновлено: 14:47 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/lavrov-1912108375.html
России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров
России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 27.11.2023
России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров
России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от ее "вывертов" в экономике, заявил... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:41
2023-11-27T14:47
россия
европа
сергей лавров
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от ее "вывертов" в экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона", - сказал Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Он подчеркнул, что Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики, жизни и безопасности, от которых зависит будущее страны.Министр также отметил, что санкции после завершения украинского конфликта, вероятно, останутся."И санкции-то никуда не исчезнут. Они говорят об этом, что, когда все закончится, а они хотят закончить все втихаря, по-хитрому. Заморозить, выиграть время, как было с минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную или негибридную, против РФ. Но, даже когда они говорят, что все закончится, большинство санкций останется", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20231125/sanktsii-1911805323.html
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россия, европа, сергей лавров, экономика
Россия, Европа, Сергей Лавров, Экономика
России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров

Лавров: России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы в экономике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от ее "вывертов" в экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона", - сказал Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Он подчеркнул, что Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики, жизни и безопасности, от которых зависит будущее страны.
Министр также отметил, что санкции после завершения украинского конфликта, вероятно, останутся.
"И санкции-то никуда не исчезнут. Они говорят об этом, что, когда все закончится, а они хотят закончить все втихаря, по-хитрому. Заморозить, выиграть время, как было с минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную или негибридную, против РФ. Но, даже когда они говорят, что все закончится, большинство санкций останется", - подчеркнул Лавров.
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