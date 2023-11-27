https://ria.ru/20231127/lavrov-1912108375.html

России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров

России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 27.11.2023

России нужно думать, как не зависеть от "вывертов" Европы, заявил Лавров

России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от ее "вывертов" в экономике, заявил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T13:41

2023-11-27T13:41

2023-11-27T14:47

россия

европа

сергей лавров

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от ее "вывертов" в экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона", - сказал Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Он подчеркнул, что Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики, жизни и безопасности, от которых зависит будущее страны.Министр также отметил, что санкции после завершения украинского конфликта, вероятно, останутся."И санкции-то никуда не исчезнут. Они говорят об этом, что, когда все закончится, а они хотят закончить все втихаря, по-хитрому. Заморозить, выиграть время, как было с минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию, гибридную или негибридную, против РФ. Но, даже когда они говорят, что все закончится, большинство санкций останется", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20231125/sanktsii-1911805323.html

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европа

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Варвара Скокшина

россия, европа, сергей лавров, экономика