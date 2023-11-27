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Аксенов пообещал скорое восстановление электричества в Крыму - РИА Новости, 27.11.2023
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11:35 27.11.2023 (обновлено: 11:47 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/krym-1912060385.html
Аксенов пообещал скорое восстановление электричества в Крыму
Аксенов пообещал скорое восстановление электричества в Крыму - РИА Новости, 27.11.2023
Аксенов пообещал скорое восстановление электричества в Крыму
Электричество на всей территории Крыма планируется восстановить за двое суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:35
2023-11-27T11:47
республика крым
сергей аксенов (политик)
евпатория
саки (крым)
судак
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Электричество на всей территории Крыма планируется восстановить за двое суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.Глава Крыма написал, что непогода нанесла существенный ущерб инфраструктуре республики, однако все службы мобилизованы и работают над ее восстановлением."Планируется восстановить электричество на всей территории республики за двое суток. Для этого необходимо максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий, частных организаций, которые работают в этом же направлении", - написал Аксенов.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Из подтопленных домов эвакуировали людей. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
https://ria.ru/20231127/krym-1912045587.html
республика крым
евпатория
саки (крым)
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республика крым, сергей аксенов (политик), евпатория, саки (крым), судак, происшествия
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Евпатория, Саки (Крым), Судак, Происшествия
Аксенов пообещал скорое восстановление электричества в Крыму

Аксенов: электричество в Крыму после непогоды восстановят за двое суток

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Электричество на всей территории Крыма планируется восстановить за двое суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.
Глава Крыма написал, что непогода нанесла существенный ущерб инфраструктуре республики, однако все службы мобилизованы и работают над ее восстановлением.
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"Планируется восстановить электричество на всей территории республики за двое суток. Для этого необходимо максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий, частных организаций, которые работают в этом же направлении", - написал Аксенов.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Из подтопленных домов эвакуировали людей. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.
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Республика КрымСергей Аксенов (политик)ЕвпаторияСаки (Крым)СудакПроисшествия
 
 
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