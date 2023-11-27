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В Красногвардейском районе Крыма 48 населенных пунктов остаются без света - РИА Новости, 27.11.2023
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02:09 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/krym-1912005341.html
В Красногвардейском районе Крыма 48 населенных пунктов остаются без света
В Красногвардейском районе Крыма 48 населенных пунктов остаются без света - РИА Новости, 27.11.2023
В Красногвардейском районе Крыма 48 населенных пунктов остаются без света
Почти 50 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остаются без света из-за стихии, еще несколько - без воды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:09
2023-11-27T02:09
красногвардейский район
происшествия
евпатория
саки (крым)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти 50 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остаются без света из-за стихии, еще несколько - без воды, сообщается в Telegram-канале республиканского оперштаба."В Красногвардейском районе электричество отсутствует в 48 населенных пунктах. Отключён на время ремонтных работ один дом от газоснабжения в селе Восход. Водоснабжение отсутствует в Восходе, Кремнёвке, Клепинино, Коммунарах, Зерновом, Александровке, Новоекатериновке", - говорится в сообщении.Добавляется, что идет процесс восстановления работы котельных в Красногвардейском и Петровке.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления.
https://ria.ru/20231127/odessa-1912004020.html
красногвардейский район
евпатория
саки (крым)
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красногвардейский район, происшествия, евпатория, саки (крым)
Красногвардейский район, Происшествия, Евпатория, Саки (Крым)
В Красногвардейском районе Крыма 48 населенных пунктов остаются без света

Почти 50 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма остаются без света

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередачи в Крыму
Высоковольтная линия электропередачи в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередачи в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти 50 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остаются без света из-за стихии, еще несколько - без воды, сообщается в Telegram-канале республиканского оперштаба.
"В Красногвардейском районе электричество отсутствует в 48 населенных пунктах. Отключён на время ремонтных работ один дом от газоснабжения в селе Восход. Водоснабжение отсутствует в Восходе, Кремнёвке, Клепинино, Коммунарах, Зерновом, Александровке, Новоекатериновке", - говорится в сообщении.
Добавляется, что идет процесс восстановления работы котельных в Красногвардейском и Петровке.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления.
Манометры на теплоэлектроцентрали - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Крупные котельные в Одессе приостановили работу из-за непогоды
01:51
 
Красногвардейский районПроисшествияЕвпаторияСаки (Крым)
 
 
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