https://ria.ru/20231127/krym-1912005341.html

В Красногвардейском районе Крыма 48 населенных пунктов остаются без света

В Красногвардейском районе Крыма 48 населенных пунктов остаются без света - РИА Новости, 27.11.2023

В Красногвардейском районе Крыма 48 населенных пунктов остаются без света

Почти 50 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остаются без света из-за стихии, еще несколько - без воды, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T02:09

2023-11-27T02:09

2023-11-27T02:09

красногвардейский район

происшествия

евпатория

саки (крым)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Почти 50 населенных пунктов в Красногвардейском районе Крыма остаются без света из-за стихии, еще несколько - без воды, сообщается в Telegram-канале республиканского оперштаба."В Красногвардейском районе электричество отсутствует в 48 населенных пунктах. Отключён на время ремонтных работ один дом от газоснабжения в селе Восход. Водоснабжение отсутствует в Восходе, Кремнёвке, Клепинино, Коммунарах, Зерновом, Александровке, Новоекатериновке", - говорится в сообщении.Добавляется, что идет процесс восстановления работы котельных в Красногвардейском и Петровке.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Создан и работает республиканский оперативный штаб. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления.

https://ria.ru/20231127/odessa-1912004020.html

красногвардейский район

евпатория

саки (крым)

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красногвардейский район, происшествия, евпатория, саки (крым)