https://ria.ru/20231127/krym-1911998503.html

Черноморский район Крыма остался без воды и тепла

Черноморский район Крыма остался без воды и тепла - РИА Новости, 27.11.2023

Черноморский район Крыма остался без воды и тепла

Прерванное из-за непогоды электроснабжение насосных станций привело к остановке водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в Черноморском районе РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T00:10

2023-11-27T00:10

2023-11-27T00:10

евпатория

саки (крым)

судак

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Прерванное из-за непогоды электроснабжение насосных станций привело к остановке водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в Черноморском районе Крыма, сообщила глава района Наталья Писарева. "Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, в том числе остановлено централизованное отопление", - написала Писарева в своем Telegram-канале. Черноморский район – западный район Крыма, включающий в себя полуостров Тарханкут. В состав Черноморского района входят 34 населённых пункта, административный центр – поселок Черноморское (более 11 тысяч жителей). По данным гидрометцентра Крыма, ветер ураганной силы зафиксирован в воскресенье на метеостанции в Черноморском районе Крыма - 40 метров в секунду. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.

https://ria.ru/20231127/krym-1911998362.html

евпатория

саки (крым)

судак

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евпатория, саки (крым), судак, происшествия