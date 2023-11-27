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Черноморский район Крыма остался без воды и тепла - РИА Новости, 27.11.2023
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00:10 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/krym-1911998503.html
Черноморский район Крыма остался без воды и тепла
Черноморский район Крыма остался без воды и тепла - РИА Новости, 27.11.2023
Черноморский район Крыма остался без воды и тепла
Прерванное из-за непогоды электроснабжение насосных станций привело к остановке водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в Черноморском районе РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T00:10
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евпатория
саки (крым)
судак
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Прерванное из-за непогоды электроснабжение насосных станций привело к остановке водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в Черноморском районе Крыма, сообщила глава района Наталья Писарева. "Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, в том числе остановлено централизованное отопление", - написала Писарева в своем Telegram-канале. Черноморский район – западный район Крыма, включающий в себя полуостров Тарханкут. В состав Черноморского района входят 34 населённых пункта, административный центр – поселок Черноморское (более 11 тысяч жителей). По данным гидрометцентра Крыма, ветер ураганной силы зафиксирован в воскресенье на метеостанции в Черноморском районе Крыма - 40 метров в секунду. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.
https://ria.ru/20231127/krym-1911998362.html
евпатория
саки (крым)
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евпатория, саки (крым), судак, происшествия
Евпатория, Саки (Крым), Судак, Происшествия
Черноморский район Крыма остался без воды и тепла

Глава Черноморского района Крыма сообщила об отсутствии воды и тепла в регионе

© Фото : Министерство транспорта Республики КрымЧастичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму
Частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Министерство транспорта Республики Крым
Частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Прерванное из-за непогоды электроснабжение насосных станций привело к остановке водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в Черноморском районе Крыма, сообщила глава района Наталья Писарева.
"Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, в том числе остановлено централизованное отопление", - написала Писарева в своем Telegram-канале.
Черноморский район – западный район Крыма, включающий в себя полуостров Тарханкут. В состав Черноморского района входят 34 населённых пункта, административный центр – поселок Черноморское (более 11 тысяч жителей). По данным гидрометцентра Крыма, ветер ураганной силы зафиксирован в воскресенье на метеостанции в Черноморском районе Крыма - 40 метров в секунду.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.
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