Черноморский район Крыма остался без воды и тепла
Глава Черноморского района Крыма сообщила об отсутствии воды и тепла в регионе
© Фото : Министерство транспорта Республики КрымЧастичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму
Частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Прерванное из-за непогоды электроснабжение насосных станций привело к остановке водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в Черноморском районе Крыма, сообщила глава района Наталья Писарева.
"Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, в том числе остановлено централизованное отопление", - написала Писарева в своем Telegram-канале.
Черноморский район – западный район Крыма, включающий в себя полуостров Тарханкут. В состав Черноморского района входят 34 населённых пункта, административный центр – поселок Черноморское (более 11 тысяч жителей). По данным гидрометцентра Крыма, ветер ураганной силы зафиксирован в воскресенье на метеостанции в Черноморском районе Крыма - 40 метров в секунду.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.