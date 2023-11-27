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Курский губернатор призвал чиновников обойтись без новогодних корпоративов
Курский губернатор призвал чиновников обойтись без новогодних корпоративов - РИА Новости, 27.11.2023
Курский губернатор призвал чиновников обойтись без новогодних корпоративов
Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал чиновников обойтись без новогодних корпоративов и "сконцентрировать внимание" на детях. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:17
2023-11-27T12:17
2023-11-27T12:17
общество
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал чиновников обойтись без новогодних корпоративов и "сконцентрировать внимание" на детях. "Учитывая, что мы приграничный регион, ход специальной военной операции, я надеюсь, отдельно не стоит останавливаться, что в этом году нужно обойтись без корпоративов и шумных празднований (Нового года — ред.). Но сконцентрировать своё внимание мы обязаны на детях. Новый год — это светлый праздник, и в большей степени Новый год и Рождество должны почувствовать наши юные земляки", — заявил Старовойт в ходе оперативного совещания. Губернатор призвал коллег уделить особое внимание детям участников СВО и ребятам, которые живут в интернатах.
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общество, курская область, роман старовойт
Общество, Курская область, Роман Старовойт
Курский губернатор призвал чиновников обойтись без новогодних корпоративов
Курский губернатор призвал чиновников обойтись без новогодних корпоративов