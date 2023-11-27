https://ria.ru/20231127/kontakty-1912184480.html

Госдеп отказался комментировать возможность контактов Лаврова и Блинкена

Госдеп отказался комментировать возможность контактов Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 27.11.2023

Госдеп отказался комментировать возможность контактов Лаврова и Блинкена

Госдеп пока не комментирует возможность контактов главы ведомства Энтони Блинкена и руководителя МИД РФ Сергея Лаврова на полях министерской встречи ОБСЕ,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:58

2023-11-27T16:58

2023-11-27T17:01

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Госдеп пока не комментирует возможность контактов главы ведомства Энтони Блинкена и руководителя МИД РФ Сергея Лаврова на полях министерской встречи ОБСЕ, заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен"Я не в курсе планов господина Лаврова по поводу участия в четверг, поэтому я не стал бы комментировать перспективы какой-либо встречи", - сказал О'Брайен журналистам.Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ. Нынешнее заседание Лавров посетить планирует. Блинкен возглавит американскую делегацию.

https://ria.ru/20231118/sammit-1910335699.html

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государственный департамент сша, в мире, обсе, энтони блинкен, сергей лавров, северная македония, россия, сша