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Утвержден перечень фирм, самостоятельно определяющих объем публичных данных - РИА Новости, 27.11.2023
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17:48 27.11.2023 (обновлено: 18:15 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/kompanii-1912205760.html
Утвержден перечень фирм, самостоятельно определяющих объем публичных данных
Утвержден перечень фирм, самостоятельно определяющих объем публичных данных - РИА Новости, 27.11.2023
Утвержден перечень фирм, самостоятельно определяющих объем публичных данных
Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации, в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:48
2023-11-27T18:15
россия
владимир путин
роснефть
славнефть
газпром
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации, в их числе "Роснефть" и ряд ее дочерних предприятий, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению", - говорится в тексте указа.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального публикования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.Среди них "Роснефть" и несколько ее дочерних компаний, "Славнефть" (совместное предприятие "Роснефть" и "Газпром нефти") и ее дочерние компании, "Башнефть" и его предприятия. Эти компании ранее частично раскрывали свою информацию, публикуя сокращенные финансовые отчеты или пресс-релизы со своими результатами.Помимо них в список вошли несколько научно-исследовательских и проектных институтов, занимающихся вопросами нефтяной отрасли, а также банк "Пересвет", Всероссийский банк развития регионов.
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россия, владимир путин, роснефть, славнефть, газпром, экономика
Россия, Владимир Путин, Роснефть, Славнефть, Газпром, Экономика
Утвержден перечень фирм, самостоятельно определяющих объем публичных данных

Утвержден перечень компаний, самостоятельно определяющих объем публичных данных

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации, в их числе "Роснефть" и ряд ее дочерних предприятий, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению", - говорится в тексте указа.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального публикования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.
Среди них "Роснефть" и несколько ее дочерних компаний, "Славнефть" (совместное предприятие "Роснефть" и "Газпром нефти") и ее дочерние компании, "Башнефть" и его предприятия. Эти компании ранее частично раскрывали свою информацию, публикуя сокращенные финансовые отчеты или пресс-релизы со своими результатами.
Помимо них в список вошли несколько научно-исследовательских и проектных институтов, занимающихся вопросами нефтяной отрасли, а также банк "Пересвет", Всероссийский банк развития регионов.
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РоссияВладимир ПутинРоснефтьСлавнефтьГазпромЭкономика
 
 
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