https://ria.ru/20231127/kompanii-1912205760.html

Утвержден перечень фирм, самостоятельно определяющих объем публичных данных

Утвержден перечень фирм, самостоятельно определяющих объем публичных данных - РИА Новости, 27.11.2023

Утвержден перечень фирм, самостоятельно определяющих объем публичных данных

Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации, в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:48

2023-11-27T17:48

2023-11-27T18:15

россия

владимир путин

роснефть

славнефть

газпром

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень из 46 российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации, в их числе "Роснефть" и ряд ее дочерних предприятий, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению", - говорится в тексте указа.Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального публикования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.Среди них "Роснефть" и несколько ее дочерних компаний, "Славнефть" (совместное предприятие "Роснефть" и "Газпром нефти") и ее дочерние компании, "Башнефть" и его предприятия. Эти компании ранее частично раскрывали свою информацию, публикуя сокращенные финансовые отчеты или пресс-релизы со своими результатами.Помимо них в список вошли несколько научно-исследовательских и проектных институтов, занимающихся вопросами нефтяной отрасли, а также банк "Пересвет", Всероссийский банк развития регионов.

https://ria.ru/20230615/otchetnost-1878357817.html

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россия, владимир путин, роснефть, славнефть, газпром, экономика