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"Последняя подпорка": в Киеве объяснили, что окончательно добьет Украину - РИА Новости, 27.11.2023
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02:36 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html
"Последняя подпорка": в Киеве объяснили, что окончательно добьет Украину
"Последняя подпорка": в Киеве объяснили, что окончательно добьет Украину - РИА Новости, 27.11.2023
"Последняя подпорка": в Киеве объяснили, что окончательно добьет Украину
Бюджетный кризис в Германии приведет к окончательному поражению Украины, с таким предупреждением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:36
2023-11-27T02:36
в мире
германия
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
евросоюз
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бюджетный кризис в Германии приведет к окончательному поражению Украины, с таким предупреждением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Так он прокомментировал заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера о том, что Германия оказалась в государственном кризисе в связи с тем, что правящая коалиция не в состоянии закрыть дыру в бюджете.По словам Соскина, премьер-министру ФРГ Олафу Шольцу придется начать сокращение расходов бюджета, что, в первую очередь, коснется военной помощи Украине."Зеленскому теперь и там отломилась (финансовая поддержка. — Прим. ред.). В Нидерландах отломилась, в Словакии, теперь отломится и в Германии. Никаких денег не будет", — заявил эксперт.Так как граждане Германии привыкли к высокому уровню жизни, снижение бюджетных расходов, урезание пособий и вероятное повышение налогов приведет к еще большему падению рейтинга Шольца, что, по словам Соскина, может привести к досрочным выборам в феврале 2024 года."Как только упадет Германия – упадет и Украина. Потому что это ее последняя подпорка", — заключил аналитик.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231127/blokada-1912000053.html
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в мире, германия, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Евросоюз
"Последняя подпорка": в Киеве объяснили, что окончательно добьет Украину

Экс-советник Кучмы Соскин: кризис в Германии приведет к поражению Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бюджетный кризис в Германии приведет к окончательному поражению Украины, с таким предупреждением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Так он прокомментировал заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера о том, что Германия оказалась в государственном кризисе в связи с тем, что правящая коалиция не в состоянии закрыть дыру в бюджете.
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По словам Соскина, премьер-министру ФРГ Олафу Шольцу придется начать сокращение расходов бюджета, что, в первую очередь, коснется военной помощи Украине.
"Зеленскому теперь и там отломилась (финансовая поддержка. — Прим. ред.). В Нидерландах отломилась, в Словакии, теперь отломится и в Германии. Никаких денег не будет", — заявил эксперт.
Так как граждане Германии привыкли к высокому уровню жизни, снижение бюджетных расходов, урезание пособий и вероятное повышение налогов приведет к еще большему падению рейтинга Шольца, что, по словам Соскина, может привести к досрочным выборам в феврале 2024 года.
«
"Как только упадет Германия – упадет и Украина. Потому что это ее последняя подпорка", — заключил аналитик.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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В миреГерманияУкраинаКиевОлег СоскинВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаЕвросоюз
 
 
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