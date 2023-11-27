https://ria.ru/20231127/kibermoshenniki-1912213315.html

Ущерб для россиян от действий кибермошенников снизился, сообщил ЦБ

Ущерб для россиян от действий кибермошенников снизился, сообщил ЦБ - РИА Новости, 27.11.2023

Ущерб для россиян от действий кибермошенников снизился, сообщил ЦБ

Ущерб для граждан России от действий кибермошенников в третьем квартале снизился к среднему значению за предыдущие четыре квартала на 11,3%, до 3,6 миллиарда... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:10

2023-11-27T18:10

2023-11-27T18:10

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

мошенники

кибербезопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ущерб для граждан России от действий кибермошенников в третьем квартале снизился к среднему значению за предыдущие четыре квартала на 11,3%, до 3,6 миллиарда рублей, при этом российские банки за этот период отразили 10,8 миллиона атак на счета своих клиентов, сообщил Банк России. "Активность злоумышленников в июле—сентябре выросла. Им удалось успешно провести 288,8 тысячи операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. Однако ущерб для граждан от действий мошенников по сравнению с соответствующим периодом, напротив, снизился на 11,3% и составил 3,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Значение по ущербу, согласно данным ЦБ, за третий квартал составило 3,59 миллиарда рублей против среднего в 4,049 миллиарда рублей за предыдущие четыре квартала. Также, по данным ЦБ, всего в прошлом квартале банки отразили 10,8 миллиона атак на счета своих клиентов по сравнению с 6,6 миллиона кварталом ранее. Таким образом, кредитные организации предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 триллиона рублей, указал регулятор, который впервые стал раскрывать такие данные в первом квартале текущего года. При этом доля возмещенных средств в третьем квартале составила 5,5% против 4,5% во втором квартале текущего года. Годом ранее она составляла 3,4%. В июле - сентябре регулятор направил на блокировку 141,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей. "Кроме того, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информацию о 7 819 доменах сети интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа", - указывается в материалах.

https://ria.ru/20231113/moshenniki-1909046973.html

https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879379841.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), мошенники, кибербезопасность