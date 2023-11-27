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Израиль пропустил в Газу восемь цистерн с топливом и бытовым газом - РИА Новости, 27.11.2023
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22:48 27.11.2023 (обновлено: 23:11 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/izrail-1912248030.html
Израиль пропустил в Газу восемь цистерн с топливом и бытовым газом
Израиль пропустил в Газу восемь цистерн с топливом и бытовым газом - РИА Новости, 27.11.2023
Израиль пропустил в Газу восемь цистерн с топливом и бытовым газом
Израиль пропустил в сектор Газа через КПП "Рафах" восемь цистерн с топливом и бытовым газом в рамках четвертого дня сделки с ХАМАС о прекращении огня и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T22:48
2023-11-27T23:11
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
в мире
россия
египет
хамас
оон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Израиль пропустил в сектор Газа через КПП "Рафах" восемь цистерн с топливом и бытовым газом в рамках четвертого дня сделки с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Восемь цистерн с дизельным топливом и бытовым газом были направлены из Египта организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа в рамках паузы и соглашения об освобождении заложников, достигнутого с США при посредничестве Катара и Египта... Топливо и бытовой газ предназначены для функционирования жизненно важной гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа", - говорится в сообщении.По данным израильских военных, в сектор Газа также были пропущены 200 грузовиков с питьевой водой, едой и медикаментами.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231125/izrail-1911789851.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире, россия, египет, хамас, оон, раф
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, В мире, Россия, Египет, ХАМАС, ООН, РАФ
Израиль пропустил в Газу восемь цистерн с топливом и бытовым газом

Израиль в четвертый день перемирия пропустил в Газу восемь цистерн с топливом

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы выстраиваются в очередь за газом в Рафахе, сектор Газа
Палестинцы выстраиваются в очередь за газом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы выстраиваются в очередь за газом в Рафахе, сектор Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Израиль пропустил в сектор Газа через КПП "Рафах" восемь цистерн с топливом и бытовым газом в рамках четвертого дня сделки с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"Восемь цистерн с дизельным топливом и бытовым газом были направлены из Египта организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа в рамках паузы и соглашения об освобождении заложников, достигнутого с США при посредничестве Катара и Египта... Топливо и бытовой газ предназначены для функционирования жизненно важной гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа", - говорится в сообщении.
По данным израильских военных, в сектор Газа также были пропущены 200 грузовиков с питьевой водой, едой и медикаментами.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаВ миреРоссияЕгипетХАМАСООНРАФ
 
 
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