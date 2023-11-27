https://ria.ru/20231127/italyanka-1912243161.html

Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре

Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре - РИА Новости, 27.11.2023

Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре

Итальянские спасатели и карабинеры пришли на помощь пожилой женщине, заснувшей в кино и проснувшейся в закрытом на ночь зале, написала газета il Giornale. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T21:49

2023-11-27T21:49

2023-11-27T21:49

генуя

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730855748_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ed94fada7d2ca439c1bd9e1cd682a2f2.jpg

РИМ, 27 ноя - РИА Новости. Итальянские спасатели и карабинеры пришли на помощь пожилой женщине, заснувшей в кино и проснувшейся в закрытом на ночь зале, написала газета il Giornale. В минувшую пятницу итальянка решила посетить вечерний показ новой драмы "Сто воскресений" режиссера Антонио Альбанезе о рабочем, потерявшим свои сбережения из-за банка. Фильм, по-видимому, не захватил внимание 68-летней женщины, которая заснула посреди сеанса. Она же, в свою очередь, не привлекла внимания сотрудников и владельца кинотеатра в пригороде Генуи Кьявари, закрывших зал после финальных титров. Несколько часов спустя итальянка проснулась в темноте и, осознав произошедшее, позвонила пожарным. От необходимости взламывать двери в кинотеатр спасателей избавил звонок хозяину учреждения, который примчался на место посреди ночи. Извинившись перед синьорой, он заверил, что перед уходом всегда проверяет всё здание, включая туалеты.

https://ria.ru/20231109/altay-1908363633.html

генуя

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генуя, италия