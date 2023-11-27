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Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре - РИА Новости, 27.11.2023
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21:49 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/italyanka-1912243161.html
Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре
Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре - РИА Новости, 27.11.2023
Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре
Итальянские спасатели и карабинеры пришли на помощь пожилой женщине, заснувшей в кино и проснувшейся в закрытом на ночь зале, написала газета il Giornale. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T21:49
2023-11-27T21:49
генуя
италия
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РИМ, 27 ноя - РИА Новости. Итальянские спасатели и карабинеры пришли на помощь пожилой женщине, заснувшей в кино и проснувшейся в закрытом на ночь зале, написала газета il Giornale. В минувшую пятницу итальянка решила посетить вечерний показ новой драмы "Сто воскресений" режиссера Антонио Альбанезе о рабочем, потерявшим свои сбережения из-за банка. Фильм, по-видимому, не захватил внимание 68-летней женщины, которая заснула посреди сеанса. Она же, в свою очередь, не привлекла внимания сотрудников и владельца кинотеатра в пригороде Генуи Кьявари, закрывших зал после финальных титров. Несколько часов спустя итальянка проснулась в темноте и, осознав произошедшее, позвонила пожарным. От необходимости взламывать двери в кинотеатр спасателей избавил звонок хозяину учреждения, который примчался на место посреди ночи. Извинившись перед синьорой, он заверил, что перед уходом всегда проверяет всё здание, включая туалеты.
https://ria.ru/20231109/altay-1908363633.html
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генуя, италия
Генуя, Италия
Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре

Спасатели освободили пожилую итальянку, проснувшуюся ночью в запертом кинотеатре

© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр. Архивное фото
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РИМ, 27 ноя - РИА Новости. Итальянские спасатели и карабинеры пришли на помощь пожилой женщине, заснувшей в кино и проснувшейся в закрытом на ночь зале, написала газета il Giornale.
В минувшую пятницу итальянка решила посетить вечерний показ новой драмы "Сто воскресений" режиссера Антонио Альбанезе о рабочем, потерявшим свои сбережения из-за банка. Фильм, по-видимому, не захватил внимание 68-летней женщины, которая заснула посреди сеанса. Она же, в свою очередь, не привлекла внимания сотрудников и владельца кинотеатра в пригороде Генуи Кьявари, закрывших зал после финальных титров.
Несколько часов спустя итальянка проснулась в темноте и, осознав произошедшее, позвонила пожарным. От необходимости взламывать двери в кинотеатр спасателей избавил звонок хозяину учреждения, который примчался на место посреди ночи. Извинившись перед синьорой, он заверил, что перед уходом всегда проверяет всё здание, включая туалеты.
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