https://ria.ru/20231127/investbank-1912227783.html

Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины

Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины - РИА Новости, 27.11.2023

Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером заявил, что банк... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:19

2023-11-27T19:19

2023-11-27T19:19

экономика

восточная европа

киев

украина

денис шмыгаль

вернер хойер

европейский инвестиционный банк

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером заявил, что банк аккумулировал для Украины более 7,5 миллиарда евро на проекты восстановления. "Продуктивная встреча с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и его командой. ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку госбюджету. В общей сложности Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 миллиарда евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Он также отметил, что украинское правительство активно сотрудничает с ЕИБ в области восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения. В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.

https://ria.ru/20231127/territorii-1912181456.html

восточная европа

киев

украина

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экономика, восточная европа, киев, украина, денис шмыгаль, вернер хойер, европейский инвестиционный банк