Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/investbank-1912227783.html
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины - РИА Новости, 27.11.2023
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером заявил, что банк... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:19
2023-11-27T19:19
экономика
восточная европа
киев
украина
денис шмыгаль
вернер хойер
европейский инвестиционный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166537_0:0:1864:1048_1920x0_80_0_0_fbc6a3f1edc8137ca635cbcd65b60e3c.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером заявил, что банк аккумулировал для Украины более 7,5 миллиарда евро на проекты восстановления. "Продуктивная встреча с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и его командой. ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку госбюджету. В общей сложности Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 миллиарда евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Он также отметил, что украинское правительство активно сотрудничает с ЕИБ в области восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения. В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.
https://ria.ru/20231127/territorii-1912181456.html
восточная европа
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166537_0:0:1856:1391_1920x0_80_0_0_673b0a1e289f6e4fceec2a8339067943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, восточная европа, киев, украина, денис шмыгаль, вернер хойер, европейский инвестиционный банк
Экономика, Восточная Европа, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Вернер Хойер, Европейский инвестиционный банк
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины

Шмыгаль: Европейский инвестбанк собрал для Украины более 7,5 миллиарда евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером заявил, что банк аккумулировал для Украины более 7,5 миллиарда евро на проекты восстановления.
«
"Продуктивная встреча с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и его командой. ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку госбюджету. В общей сложности Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 миллиарда евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, стороны обсудили открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Он также отметил, что украинское правительство активно сотрудничает с ЕИБ в области восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения.
В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
Вчера, 16:47
 
ЭкономикаВосточная ЕвропаКиевУкраинаДенис ШмыгальВернер ХойерЕвропейский инвестиционный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала