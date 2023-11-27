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Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины - РИА Новости, 27.11.2023
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером заявил, что банк... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:19
2023-11-27T19:19
2023-11-27T19:19
экономика
восточная европа
киев
украина
денис шмыгаль
вернер хойер
европейский инвестиционный банк
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернером Хойером заявил, что банк аккумулировал для Украины более 7,5 миллиарда евро на проекты восстановления. "Продуктивная встреча с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером и его командой. ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку госбюджету. В общей сложности Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 миллиарда евро", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, стороны обсудили открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Он также отметил, что украинское правительство активно сотрудничает с ЕИБ в области восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения. В начале ноября украинское министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщало, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 миллионов евро на проекты по восстановлению критической инфраструктуры, утверждение первых двух траншей по 100 миллионов ожидается до конца этого года.
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экономика, восточная европа, киев, украина, денис шмыгаль, вернер хойер, европейский инвестиционный банк
Экономика, Восточная Европа, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Вернер Хойер, Европейский инвестиционный банк
Шмыгаль рассказал, сколько Европейский инвестбанк собрал для Украины
Шмыгаль: Европейский инвестбанк собрал для Украины более 7,5 миллиарда евро