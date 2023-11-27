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Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты - РИА Новости, 27.11.2023
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08:00 27.11.2023 (обновлено: 08:09 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/inoagenty-1911961993.html
Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты
Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты - РИА Новости, 27.11.2023
Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты
В среде немногочисленной, но очень шумной группы российских лишенцев, понаехавших в Европу, царит форменный переполох! Вызвало его интервью одного из их... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:00
2023-11-27T08:09
аналитика
россия
европа
лондон
евгений чичваркин
александр невзоров
петр павел
нато
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В среде немногочисленной, но очень шумной группы российских лишенцев, понаехавших в Европу, царит форменный переполох! Вызвало его интервью одного из их фронтменов Евгения Чичваркина*, давно уже засевшего в Лондоне. В беседе с бывшим журналистом Максимом Курниковым, окопавшимся где-то в Германии, иноагент из своего лондонского ресторанчика сообщил о том, что Путин победил, а российская оппозиция совместно с Западом проиграли. И даже добавил фатальную фразу: "Мы перестали существовать как оппозиция". Все! "Нас больше нет".Что вызвало оторопь у его собеседника, у которого вырвалось: "Ничего себе! Прямо вот так? Уже можно ставить точку?" Того можно понять: признание эмигрантами своего поражения ставит под сомнение дальнейшее какое-никакое финансирование со стороны западных хозяев — зачем же тратить доллары и евро на сборище авантюристов, открыто признавших свое поражение, а значит, полную бесполезность?О степени шока в среде сбежавших иноагентов свидетельствует срочное вмешательство еще одного из их бывших тяжеловесов. Укрывающийся где-то в Италии Александр Невзоров* вынужден был срочно "разоблачать черную магию" от усатого лондонца. Он открыто признал, что заявление Чичваркина* ввергло всю их тусовку в "адскую депрессию". Но новоиспеченный итальянец попытался успокоить своих немногочисленных фанатов: мол, лондонец всего лишь "переэмоциональничался".Правда, успокоительное получилось так себе. Заявив, что "надежда, в принципе, жива", Невзоров* тут же добавил: "Конечно, надежда под капельницами… Да, она не ходит". То есть пытался опровергнуть своего лондонского коллегу, но в итоге подтвердил его слова, просто чуток подправив печальный диагноз. Чем вряд ли вывел из "адской депрессии" их общую аудиторию.Признание Чичваркина*, как и "роль Васисуалия Лоханкина в русской революции", конечно, не надо переоценивать. Он может порой в одном и том же интервью заявить прямо противоположное и даже не заметить этого. К примеру, практически одновременно Чичваркин* дал интервью украинским пропагандистам, в котором он сначала назвал алармизмом слова президента Чехии Петра Павела о том, что Россия через пять-семь лет нападет на страну НАТО, а спустя всего три минуты заявил, что все это произойдет уже через пару лет! Вот тебе и "алармизм" от чеха!Забавно, что почти в каждом своем интервью лондонский иноагент повторяет душераздирающий рассказ о том, как он якобы поставляет на Украину "медикаменты" и какие-то иные "ништяки" (одно из любимых его словечек). И в каждом из интервью плачется по поводу того, что он "поистрепался порядочно" и задолжал за те самые грузы, которые якобы возит в Киев. Причем создается впечатление, что сумму своего "долга" он все время берет с потолка. Скажем, в вышедших почти одновременно трех интервью Курникову и украинцам он сказал, что задолжал за этот груз 30 тысяч, 60 тысяч, 22 тысячи и 55 тысяч евро (причем последние две суммы он назвал в одном и том же интервью с разницей меньше чем в полчаса. Такая "генерация случайных чисел" невольно наталкивает на вопрос о том, существует ли вообще эта "помощь Украине" или она — такой же плод фантазии, как и суммы. Судя по всему, главное в этих причитаниях иноагента заключается в том, чтобы выклянчить денег от спонсоров. "Я просто больше ничего не умею", — признается Чичваркин* другому украинскому пропагандисту.То есть каждое заявление и признание лондонского авантюриста надо делить на такие же случайные цифры — завтра он сам даже не вспомнит, что сказал. И тем не менее, судя по вышеописанной острой реакции его коллег-иноагентов, свежее заявление попало в точку, задев самые болезненные нервы сбежавших на Запад предателей. Главную причину такой реакции обозначила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: "Признаваться, что Россия победит, — это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой". Именно потому так нервничают потребители донатов, окопавшиеся в Европе, — признание очевидной аксиомы выбивает из-под их ног почву, подводя и западных спонсоров к не менее очевидному решению о бесполезности дальнейшего содержания эмигрантской тусовки.Однако главное, чего до сих пор не поняли чичваркины*, невзоровы* и прочие иноагенты, — это еще более очевидной истины: они остаются чужими для Запада. Когда "поистрепавшийся" лондонец лихо закручивает усы, произнося "Мы проиграли", он подчеркивает, что речь идет о коллективном, совместном поражении Запада и их, осевших на Западе эмигрантов. А это значит, что за минувшие годы он так и не уразумел: для Запада никаких "мы" нет, Запад воспринимает этих надоедливых клоунов так, как кардинал Ришелье воспринимал шумного галантерейщика Бонасье, оказавшего разовую услугу и совершенно не нужного после этого.Еще пять лет назад лондонская The Times откровенно издевалась над Чичваркиным*, называя его "смесью незаконнорожденного ребенка Жерара Депардье и ведущего детской телепередачи". И тогда сбежавший иноагент искренне недоумевал, почему в Британии начали охоту на незаконно нажитые капиталы понаехавших российских бизнесменов. Он никак не мог понять очевидной закономерности: чем больше он и его коллеги раздувают на Западе антироссийские страсти и страхи, тем больнее для них самих же будут западные санкции.Чичваркин* так долго призывал "наказывать Россию", а теперь в интервью ругает коллективный Запад за то, что тот способствовал победе России, запретив переводить деньги за границу (читай: лишив эмигрантов возможности получать дополнительный заработок). И никак не может сообразить, что он сам способствовал выработке именно такой политики Запада. Тот же воспользовался услугами, брезгливо вытер руки платочком и последовал дальше, оставив своего более не нужного слугу воодушевленно кричать: "Галантерейщик и кардинал — это великая сила!"* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html
https://ria.ru/20231125/kulturnaya_tusovka-1911716092.html
https://ria.ru/20181031/1531800568.html
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Владимир Корнилов
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аналитика, россия, европа, лондон, евгений чичваркин, александр невзоров, петр павел, нато
Аналитика, Россия, Европа, Лондон, Евгений Чичваркин, Александр Невзоров, Петр Павел, НАТО

Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди в аэропорту
Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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В среде немногочисленной, но очень шумной группы российских лишенцев, понаехавших в Европу, царит форменный переполох! Вызвало его интервью одного из их фронтменов Евгения Чичваркина*, давно уже засевшего в Лондоне. В беседе с бывшим журналистом Максимом Курниковым, окопавшимся где-то в Германии, иноагент из своего лондонского ресторанчика сообщил о том, что Путин победил, а российская оппозиция совместно с Западом проиграли. И даже добавил фатальную фразу: "Мы перестали существовать как оппозиция". Все! "Нас больше нет".
Что вызвало оторопь у его собеседника, у которого вырвалось: "Ничего себе! Прямо вот так? Уже можно ставить точку?" Того можно понять: признание эмигрантами своего поражения ставит под сомнение дальнейшее какое-никакое финансирование со стороны западных хозяев — зачем же тратить доллары и евро на сборище авантюристов, открыто признавших свое поражение, а значит, полную бесполезность?
О степени шока в среде сбежавших иноагентов свидетельствует срочное вмешательство еще одного из их бывших тяжеловесов. Укрывающийся где-то в Италии Александр Невзоров* вынужден был срочно "разоблачать черную магию" от усатого лондонца. Он открыто признал, что заявление Чичваркина* ввергло всю их тусовку в "адскую депрессию". Но новоиспеченный итальянец попытался успокоить своих немногочисленных фанатов: мол, лондонец всего лишь "переэмоциональничался".
Правда, успокоительное получилось так себе. Заявив, что "надежда, в принципе, жива", Невзоров* тут же добавил: "Конечно, надежда под капельницами… Да, она не ходит". То есть пытался опровергнуть своего лондонского коллегу, но в итоге подтвердил его слова, просто чуток подправив печальный диагноз. Чем вряд ли вывел из "адской депрессии" их общую аудиторию.
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Признание Чичваркина*, как и "роль Васисуалия Лоханкина в русской революции", конечно, не надо переоценивать. Он может порой в одном и том же интервью заявить прямо противоположное и даже не заметить этого. К примеру, практически одновременно Чичваркин* дал интервью украинским пропагандистам, в котором он сначала назвал алармизмом слова президента Чехии Петра Павела о том, что Россия через пять-семь лет нападет на страну НАТО, а спустя всего три минуты заявил, что все это произойдет уже через пару лет! Вот тебе и "алармизм" от чеха!
Забавно, что почти в каждом своем интервью лондонский иноагент повторяет душераздирающий рассказ о том, как он якобы поставляет на Украину "медикаменты" и какие-то иные "ништяки" (одно из любимых его словечек). И в каждом из интервью плачется по поводу того, что он "поистрепался порядочно" и задолжал за те самые грузы, которые якобы возит в Киев. Причем создается впечатление, что сумму своего "долга" он все время берет с потолка. Скажем, в вышедших почти одновременно трех интервью Курникову и украинцам он сказал, что задолжал за этот груз 30 тысяч, 60 тысяч, 22 тысячи и 55 тысяч евро (причем последние две суммы он назвал в одном и том же интервью с разницей меньше чем в полчаса. Такая "генерация случайных чисел" невольно наталкивает на вопрос о том, существует ли вообще эта "помощь Украине" или она — такой же плод фантазии, как и суммы. Судя по всему, главное в этих причитаниях иноагента заключается в том, чтобы выклянчить денег от спонсоров. "Я просто больше ничего не умею", — признается Чичваркин* другому украинскому пропагандисту.
Прохожие на пешеходном мосту - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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25 ноября, 08:00
То есть каждое заявление и признание лондонского авантюриста надо делить на такие же случайные цифры — завтра он сам даже не вспомнит, что сказал. И тем не менее, судя по вышеописанной острой реакции его коллег-иноагентов, свежее заявление попало в точку, задев самые болезненные нервы сбежавших на Запад предателей. Главную причину такой реакции обозначила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: "Признаваться, что Россия победит, — это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой". Именно потому так нервничают потребители донатов, окопавшиеся в Европе, — признание очевидной аксиомы выбивает из-под их ног почву, подводя и западных спонсоров к не менее очевидному решению о бесполезности дальнейшего содержания эмигрантской тусовки.
Однако главное, чего до сих пор не поняли чичваркины*, невзоровы* и прочие иноагенты, — это еще более очевидной истины: они остаются чужими для Запада. Когда "поистрепавшийся" лондонец лихо закручивает усы, произнося "Мы проиграли", он подчеркивает, что речь идет о коллективном, совместном поражении Запада и их, осевших на Западе эмигрантов. А это значит, что за минувшие годы он так и не уразумел: для Запада никаких "мы" нет, Запад воспринимает этих надоедливых клоунов так, как кардинал Ришелье воспринимал шумного галантерейщика Бонасье, оказавшего разовую услугу и совершенно не нужного после этого.
Еще пять лет назад лондонская The Times откровенно издевалась над Чичваркиным*, называя его "смесью незаконнорожденного ребенка Жерара Депардье и ведущего детской телепередачи". И тогда сбежавший иноагент искренне недоумевал, почему в Британии начали охоту на незаконно нажитые капиталы понаехавших российских бизнесменов. Он никак не мог понять очевидной закономерности: чем больше он и его коллеги раздувают на Западе антироссийские страсти и страхи, тем больнее для них самих же будут западные санкции.
Евгений Чичваркин в своем винном магазине Hedonism Wines в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2018
Олигархи Лондонграда в панике. Охота за их капиталами в разгаре
31 октября 2018, 08:00
Чичваркин* так долго призывал "наказывать Россию", а теперь в интервью ругает коллективный Запад за то, что тот способствовал победе России, запретив переводить деньги за границу (читай: лишив эмигрантов возможности получать дополнительный заработок). И никак не может сообразить, что он сам способствовал выработке именно такой политики Запада. Тот же воспользовался услугами, брезгливо вытер руки платочком и последовал дальше, оставив своего более не нужного слугу воодушевленно кричать: "Галантерейщик и кардинал — это великая сила!"
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
АналитикаРоссияЕвропаЛондонЕвгений ЧичваркинАлександр НевзоровПетр ПавелНАТО
 
 
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