https://ria.ru/20231127/industrialnye_parki-1912194183.html
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья достигла 85,2%
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья достигла 85,2% - РИА Новости, 27.11.2023
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья достигла 85,2%
В Подмосковье средний уровень заполненности 69 действующих индустриальных парков достиг показателя в 85,2%, сообщила заместитель председателя правительства –... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:26
2023-11-27T17:26
2023-11-27T17:26
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Подмосковье средний уровень заполненности 69 действующих индустриальных парков достиг показателя в 85,2%, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Увеличение уровня заполненности стимулирует создание новых индустриальных парков. За текущий год в Московской области появилось три новых парка, а еще 38 проектов находятся на различных этапах реализации. Всего на территории индустриальных парков региона работает более 1,4 тысячи компаний, которые создали свыше 73 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций в их проекты составляет порядка 529 млрд рублей", — отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. За прошедший год в индустриальные парки Подмосковья влилось свыше 100 новых резидентов, что поспособствовало увеличению среднего уровня заполненности этих территорий. На сегодняшний день 38 парков уже достигли 100% заполненности, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что инвесторы, планирующие развивать свой бизнес в Московской области, могут воспользоваться сервисом "Начни бизнес в Индустриальном парке Подмосковья". Сервис позволяет в онлайн-формате выбрать площадку или помещение в одном из индустриальных парков региона. Кроме этого, инвесторы могут воспользоваться услугой онлайн-тура по площадке, позволяющей осмотреть выбранный объект без выезда на локацию. Подобрать площадку можно на инвесткарте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
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московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, инвестиции, наука, технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость, Инвестиции, Наука, Технологии
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Подмосковье средний уровень заполненности 69 действующих индустриальных парков достиг показателя в 85,2%, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Увеличение уровня заполненности стимулирует создание новых индустриальных парков. За текущий год в Московской области появилось три новых парка, а еще 38 проектов находятся на различных этапах реализации. Всего на территории индустриальных парков региона работает более 1,4 тысячи компаний, которые создали свыше 73 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций в их проекты составляет порядка 529 млрд рублей", — отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
За прошедший год в индустриальные парки Подмосковья влилось свыше 100 новых резидентов, что поспособствовало увеличению среднего уровня заполненности этих территорий. На сегодняшний день 38 парков уже достигли 100% заполненности, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что инвесторы, планирующие развивать свой бизнес в Московской области, могут воспользоваться сервисом "Начни бизнес в Индустриальном парке Подмосковья". Сервис позволяет в онлайн-формате выбрать площадку или помещение в одном из индустриальных парков региона. Кроме этого, инвесторы могут воспользоваться услугой онлайн-тура по площадке, позволяющей осмотреть выбранный объект без выезда на локацию. Подобрать площадку можно на инвесткарте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
Более 55% индустриальных парков Подмосковья полностью заполнены