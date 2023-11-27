https://ria.ru/20231127/gosizmena-1912035151.html
В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб
В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб - РИА Новости, 27.11.2023
В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб
В Самаре задержали женщину, которая склоняла участников российской военной операции перейти на сторону Украины, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:02
2023-11-27T10:02
2023-11-27T23:54
специальная военная операция на украине
самара
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
ситуация в днр и лнр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Самаре задержали женщину, которая склоняла участников российской военной операции перейти на сторону Украины, сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. <...> В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК "Государственная измена", — говорится в релизе ведомства.Как утверждается, женщина "склоняла участвующих в спецоперации российских военных перейти на сторону ВСУ", используя в качестве аргументов "интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС России".В ФСБ отметили, что следственные действия по этому делу продолжаются.
https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб
ФСБ показала женщину, задержанную за склонение военных к переходу на сторону ВСУ