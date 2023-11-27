https://ria.ru/20231127/gosizmena-1912035151.html

В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб

В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб - РИА Новости, 27.11.2023

В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб

В Самаре задержали женщину, которая склоняла участников российской военной операции перейти на сторону Украины, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:02

2023-11-27T10:02

2023-11-27T23:54

специальная военная операция на украине

самара

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

ситуация в днр и лнр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Самаре задержали женщину, которая склоняла участников российской военной операции перейти на сторону Украины, сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. <...> В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК "Государственная измена", — говорится в релизе ведомства.Как утверждается, женщина "склоняла участвующих в спецоперации российских военных перейти на сторону ВСУ", используя в качестве аргументов "интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС России".В ФСБ отметили, что следственные действия по этому делу продолжаются.

https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

самара, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)