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В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб - РИА Новости, 27.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 27.11.2023 (обновлено: 23:54 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/gosizmena-1912035151.html
В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб
В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб - РИА Новости, 27.11.2023
В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб
В Самаре задержали женщину, которая склоняла участников российской военной операции перейти на сторону Украины, сообщила пресс-служба ФСБ. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:02
2023-11-27T23:54
специальная военная операция на украине
самара
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
ситуация в днр и лнр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Самаре задержали женщину, которая склоняла участников российской военной операции перейти на сторону Украины, сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. &lt;...&gt; В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК "Государственная измена", — говорится в релизе ведомства.Как утверждается, женщина "склоняла участвующих в спецоперации российских военных перейти на сторону ВСУ", используя в качестве аргументов "интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС России".В ФСБ отметили, что следственные действия по этому делу продолжаются.
https://ria.ru/20231108/fsb-1908081414.html
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самара, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Самара, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Самаре задержали пособницу украинских спецслужб

ФСБ показала женщину, задержанную за склонение военных к переходу на сторону ВСУ

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России задерживают пособницу украинских спецслужб, которая склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ
Сотрудники ФСБ России задерживают пособницу украинских спецслужб, которая склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ России задерживают пособницу украинских спецслужб, которая склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Самаре задержали женщину, которая склоняла участников российской военной операции перейти на сторону Украины, сообщила пресс-служба ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. <...> В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК "Государственная измена", — говорится в релизе ведомства.
Как утверждается, женщина "склоняла участвующих в спецоперации российских военных перейти на сторону ВСУ", используя в качестве аргументов "интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС России".
В ФСБ отметили, что следственные действия по этому делу продолжаются.
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Специальная военная операция на УкраинеСамараРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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