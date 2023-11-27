https://ria.ru/20231127/golosovanie-1912005868.html

Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 27.11.2023

Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T02:20

2023-11-27T02:20

2023-11-27T02:27

украина

россия

сша

джо байден

чак шумер

сергей лавров

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности", говорится в письме лидера демократов в сенате Чака Шумера."Я намереваюсь вынесли президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря", - говорится в тексте его письма однопартийцам.Шумер назвал рассмотрение этого законопроекта "одной из важнейших задач, которую необходимо решить" членам конгресса. "Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса", - добавил лидер демократов в сенате.Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный.

https://ria.ru/20231126/pomosch-1911992805.html

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украина, россия, сша, джо байден, чак шумер, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире