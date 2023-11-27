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Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 27.11.2023
Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:20
2023-11-27T02:20
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности", говорится в письме лидера демократов в сенате Чака Шумера."Я намереваюсь вынесли президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря", - говорится в тексте его письма однопартийцам.Шумер назвал рассмотрение этого законопроекта "одной из важнейших задач, которую необходимо решить" членам конгресса. "Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса", - добавил лидер демократов в сенате.Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный.
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украина, россия, сша, джо байден, чак шумер, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, Россия, США, Джо Байден, Чак Шумер, Сергей Лавров, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности", говорится в письме лидера демократов в сенате Чака Шумера.
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"Я намереваюсь вынесли президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря", - говорится в тексте его письма однопартийцам.
Шумер назвал рассмотрение этого законопроекта "одной из важнейших задач, которую необходимо решить" членам конгресса.
"Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса", - добавил лидер демократов в сенате.
Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный.
В конгрессе рассказали о трудностях с пакетом помощи для Украины и Израиля