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Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 27.11.2023
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02:20 27.11.2023 (обновлено: 02:27 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/golosovanie-1912005868.html
Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 27.11.2023
Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:20
2023-11-27T02:27
украина
россия
сша
джо байден
чак шумер
сергей лавров
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности", говорится в письме лидера демократов в сенате Чака Шумера.&quot;Я намереваюсь вынесли президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря&quot;, - говорится в тексте его письма однопартийцам.Шумер назвал рассмотрение этого законопроекта "одной из важнейших задач, которую необходимо решить" членам конгресса. "Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса", - добавил лидер демократов в сенате.Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный.
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украина, россия, сша, джо байден, чак шумер, сергей лавров, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, Россия, США, Джо Байден, Чак Шумер, Сергей Лавров, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Сенат США 4 декабря рассмотрит запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

Сенат США 4 декабря проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Капитолия США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Сенат США 4 декабря проведет голосование по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели "национальной безопасности", говорится в письме лидера демократов в сенате Чака Шумера.
«

"Я намереваюсь вынесли президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности 4 декабря", - говорится в тексте его письма однопартийцам.

Шумер назвал рассмотрение этого законопроекта "одной из важнейших задач, которую необходимо решить" членам конгресса.
"Эти приоритеты национальной безопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса", - добавил лидер демократов в сенате.
Администрация США ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Украине и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей США согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к вероятности приостановки работы из-за отсутствия утвержденного бюджета, оба раза законодатели согласовали временный.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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УкраинаРоссияСШАДжо БайденЧак ШумерСергей ЛавровНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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