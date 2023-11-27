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Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года - РИА Новости, 27.11.2023
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07:15 27.11.2023 (обновлено: 07:27 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/gazovyy_khab-1912016109.html
Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года
Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года - РИА Новости, 27.11.2023
Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года
Анкара и Москва достигли принципиальных договоренностей по "дорожной карте" проекта газового хаба в Турции, ясность в шагах по реализации проекта появится к... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T07:15
2023-11-27T07:27
турция
анкара (провинция)
москва
владимир путин
александр новак
реджеп тайип эрдоган
северный поток
экономика
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Анкара и Москва достигли принципиальных договоренностей по "дорожной карте" проекта газового хаба в Турции, ясность в шагах по реализации проекта появится к концу года, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта газового хаба в Турции. "На сегодняшний день мы вышли на финишную прямую по обсуждениям "дорожной карты", в переговорах с российскими коллегами имеются принципиальные договоренности. Есть вероятность, что к концу года мы будем знать, какие конкретно шаги нам предстоят уже в реализации проекта", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
https://ria.ru/20231127/gazovyy_khab-1912015785.html
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турция, анкара (провинция), москва, владимир путин, александр новак, реджеп тайип эрдоган, северный поток, экономика
Турция, Анкара (провинция), Москва, Владимир Путин, Александр Новак, Реджеп Тайип Эрдоган, Северный поток, Экономика
Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года

Турция ожидает ясность по шагам в реализации газового хаба к концу года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Анкара и Москва достигли принципиальных договоренностей по "дорожной карте" проекта газового хаба в Турции, ясность в шагах по реализации проекта появится к концу года, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта газового хаба в Турции.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Источник: делегация Турции в декабре обсудит в Петербурге газовый хаб
Вчера, 07:06
"На сегодняшний день мы вышли на финишную прямую по обсуждениям "дорожной карты", в переговорах с российскими коллегами имеются принципиальные договоренности. Есть вероятность, что к концу года мы будем знать, какие конкретно шаги нам предстоят уже в реализации проекта", - сообщил собеседник агентства.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.
Трубопроводы - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
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ТурцияАнкара (провинция)МоскваВладимир ПутинАлександр НовакРеджеп Тайип ЭрдоганСеверный потокЭкономика
 
 
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