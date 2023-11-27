Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года
Турция ожидает ясность по шагам в реализации газового хаба к концу года
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Анкара и Москва достигли принципиальных договоренностей по "дорожной карте" проекта газового хаба в Турции, ясность в шагах по реализации проекта появится к концу года, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта газового хаба в Турции.
"На сегодняшний день мы вышли на финишную прямую по обсуждениям "дорожной карты", в переговорах с российскими коллегами имеются принципиальные договоренности. Есть вероятность, что к концу года мы будем знать, какие конкретно шаги нам предстоят уже в реализации проекта", - сообщил собеседник агентства.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.