https://ria.ru/20231127/gazovyy_khab-1912016109.html

Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года

Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года - РИА Новости, 27.11.2023

Источник: Анкара ожидает ясности по созданию газового хаба к концу года

Анкара и Москва достигли принципиальных договоренностей по "дорожной карте" проекта газового хаба в Турции, ясность в шагах по реализации проекта появится к... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T07:15

2023-11-27T07:15

2023-11-27T07:27

турция

анкара (провинция)

москва

владимир путин

александр новак

реджеп тайип эрдоган

северный поток

экономика

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АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Анкара и Москва достигли принципиальных договоренностей по "дорожной карте" проекта газового хаба в Турции, ясность в шагах по реализации проекта появится к концу года, сообщил РИА Новости источник в турецкой столице. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации проекта газового хаба в Турции. "На сегодняшний день мы вышли на финишную прямую по обсуждениям "дорожной карты", в переговорах с российскими коллегами имеются принципиальные договоренности. Есть вероятность, что к концу года мы будем знать, какие конкретно шаги нам предстоят уже в реализации проекта", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. В сентябре 2023 года на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. К этой теме Путин возвращался и во время выступления на Российской энергетической неделе (РЭН), отметив, что не видит больших проблем в создании электронной торговой площадки в Турции.

https://ria.ru/20231127/gazovyy_khab-1912015785.html

https://ria.ru/20231126/gaz-1911918182.html

турция

анкара (провинция)

москва

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турция, анкара (провинция), москва, владимир путин, александр новак, реджеп тайип эрдоган, северный поток, экономика