https://ria.ru/20231127/gaza-1912086654.html
В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа
В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2023
В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа
Восемнадцать человек, эвакуированных из сектора Газа, госпитализированы в российские больницы, среди них семь детей, состояние пациентов не вызывает опасений,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:47
2023-11-27T12:47
2023-11-27T12:47
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек, эвакуированных из сектора Газа, госпитализированы в российские больницы, среди них семь детей, состояние пациентов не вызывает опасений, они получают всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. "Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа", - говорится в сообщении. Среди госпитализированных ребенок с минно-взрывной травмой в состоянии средней степени тяжести, он находится на лечении в Российской детской клинической больнице Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Остальные госпитализированы в медорганизации Московской и Калужской областей, большинство с обострением острых респираторных заболеваний, пояснили в Минздраве. Состояние госпитализированных не вызывает опасений, все пациенты получают всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе. Амбулаторная помощь была оказана 319 эвакуированным, в том числе 132 детям, психологическая помощь потребовалась 47 пациентам, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20231122/putin-1911047503.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа
Минздрав: госпитализировали 18 эвакуированных из Газы, включая семь детей
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек, эвакуированных из сектора Газа, госпитализированы в российские больницы, среди них семь детей, состояние пациентов не вызывает опасений, они получают всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа", - говорится в сообщении. Среди госпитализированных ребенок с минно-взрывной травмой в состоянии средней степени тяжести, он находится на лечении в Российской детской клинической больнице Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Остальные госпитализированы в медорганизации Московской и Калужской областей
, большинство с обострением острых респираторных заболеваний, пояснили в Минздраве.
Состояние госпитализированных не вызывает опасений, все пациенты получают всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе.
Амбулаторная помощь была оказана 319 эвакуированным, в том числе 132 детям, психологическая помощь потребовалась 47 пациентам, добавили в министерстве.
Путин призвал помочь людям в секторе Газа