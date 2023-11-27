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В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2023
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12:47 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/gaza-1912086654.html
В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа
В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2023
В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа
Восемнадцать человек, эвакуированных из сектора Газа, госпитализированы в российские больницы, среди них семь детей, состояние пациентов не вызывает опасений,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:47
2023-11-27T12:47
общество
здоровье - общество
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек, эвакуированных из сектора Газа, госпитализированы в российские больницы, среди них семь детей, состояние пациентов не вызывает опасений, они получают всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. "Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа", - говорится в сообщении. Среди госпитализированных ребенок с минно-взрывной травмой в состоянии средней степени тяжести, он находится на лечении в Российской детской клинической больнице Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Остальные госпитализированы в медорганизации Московской и Калужской областей, большинство с обострением острых респираторных заболеваний, пояснили в Минздраве. Состояние госпитализированных не вызывает опасений, все пациенты получают всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе. Амбулаторная помощь была оказана 319 эвакуированным, в том числе 132 детям, психологическая помощь потребовалась 47 пациентам, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20231122/putin-1911047503.html
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общество, здоровье - общество, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа

Минздрав: госпитализировали 18 эвакуированных из Газы, включая семь детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в салоне автобуса в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в салоне автобуса в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в салоне автобуса в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек, эвакуированных из сектора Газа, госпитализированы в российские больницы, среди них семь детей, состояние пациентов не вызывает опасений, они получают всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа", - говорится в сообщении. Среди госпитализированных ребенок с минно-взрывной травмой в состоянии средней степени тяжести, он находится на лечении в Российской детской клинической больнице Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Остальные госпитализированы в медорганизации Московской и Калужской областей, большинство с обострением острых респираторных заболеваний, пояснили в Минздраве.
Состояние госпитализированных не вызывает опасений, все пациенты получают всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе.
Амбулаторная помощь была оказана 319 эвакуированным, в том числе 132 детям, психологическая помощь потребовалась 47 пациентам, добавили в министерстве.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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