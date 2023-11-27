https://ria.ru/20231127/gaza-1912086654.html

В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа

В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2023

В России госпитализировали 18 эвакуированных из сектора Газа

Восемнадцать человек, эвакуированных из сектора Газа, госпитализированы в российские больницы, среди них семь детей, состояние пациентов не вызывает опасений,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:47

2023-11-27T12:47

2023-11-27T12:47

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек, эвакуированных из сектора Газа, госпитализированы в российские больницы, среди них семь детей, состояние пациентов не вызывает опасений, они получают всю необходимую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. "Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа", - говорится в сообщении. Среди госпитализированных ребенок с минно-взрывной травмой в состоянии средней степени тяжести, он находится на лечении в Российской детской клинической больнице Минздрава России, уточнили в пресс-службе. Остальные госпитализированы в медорганизации Московской и Калужской областей, большинство с обострением острых респираторных заболеваний, пояснили в Минздраве. Состояние госпитализированных не вызывает опасений, все пациенты получают всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе. Амбулаторная помощь была оказана 319 эвакуированным, в том числе 132 детям, психологическая помощь потребовалась 47 пациентам, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20231122/putin-1911047503.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа