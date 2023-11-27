https://ria.ru/20231127/gaza-1912045361.html
Посол в Израиле выразил надежду на освобождение других россиян из Газы
Посол в Израиле выразил надежду на освобождение других россиян из Газы - РИА Новости, 27.11.2023
Посол в Израиле выразил надежду на освобождение других россиян из Газы
Несколько граждан РФ остаются в заложниках на территории сектора Газа, есть надежда на освобождение их в ближайшее время, заявил посол РФ в Израиле Анатолий... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:43
2023-11-27T10:43
2023-11-27T11:03
израиль
россия
в мире
анатолий викторов
хамас
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911885290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2943a8ba9215856ef08fe9e71c518284.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Несколько граждан РФ остаются в заложниках на территории сектора Газа, есть надежда на освобождение их в ближайшее время, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала "Россия 24".В воскресенье представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об освобождении гражданина РФ, который удерживался в секторе Газа."Есть определенная надежда, что в ближайшее время, возможно, состоится еще освобождение других наших заложников", - сказал посол. По словам дипломата, на территории сектора Газа удерживаются несколько человек с гражданством РФ.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, в мире, анатолий викторов, хамас, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, В мире, Анатолий Викторов, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол в Израиле выразил надежду на освобождение других россиян из Газы
Посол Викторов выразил надежду, что из Газы скоро освободят и других россиян
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Несколько граждан РФ остаются в заложниках на территории сектора Газа, есть надежда на освобождение их в ближайшее время, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала "Россия 24"
.
В воскресенье представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщила об освобождении гражданина РФ, который удерживался в секторе Газа.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
"Есть определенная надежда, что в ближайшее время, возможно, состоится еще освобождение других наших заложников", - сказал посол. По словам дипломата, на территории сектора Газа удерживаются несколько человек с гражданством РФ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
США боятся перемирия в Газе
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАСмогут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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