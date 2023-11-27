https://ria.ru/20231127/finlyandiya-1912189816.html

Премьер Швеции выразил поддержку Финляндии в ее действиях на границе

Премьер Швеции выразил поддержку Финляндии в ее действиях на границе - РИА Новости, 27.11.2023

Премьер Швеции выразил поддержку Финляндии в ее действиях на границе

Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с РФ, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:12

2023-11-27T17:12

2023-11-27T17:12

в мире

россия

финляндия

швеция

ульф кристерссон

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с РФ, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. "Швеция решительно поддерживает меры, предпринятые Финляндией не только для того, чтобы защитить финскую границу, но и внешнюю границу Евросоюза", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо. Трансляция велась на сайте шведской версии телеканала Yle. Шведский премьер также подчеркнул, что Стокгольм поможет Хельсинки в случае, если Финляндия попросит помощи на восточной границе. На вопрос о членстве Швеции в НАТО, Кристерссон выразил уверенность в том, что королевство станет полноправным членом альянса. Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко - всего более 30 национальностей закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231127/granitsa-1912126946.html

https://ria.ru/20231124/granitsa-1911580839.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия, швеция, ульф кристерссон, санкции в отношении россии