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Премьер Швеции выразил поддержку Финляндии в ее действиях на границе - РИА Новости, 27.11.2023
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17:12 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/finlyandiya-1912189816.html
Премьер Швеции выразил поддержку Финляндии в ее действиях на границе
Премьер Швеции выразил поддержку Финляндии в ее действиях на границе - РИА Новости, 27.11.2023
Премьер Швеции выразил поддержку Финляндии в ее действиях на границе
Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с РФ, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:12
2023-11-27T17:12
в мире
россия
финляндия
швеция
ульф кристерссон
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с РФ, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. "Швеция решительно поддерживает меры, предпринятые Финляндией не только для того, чтобы защитить финскую границу, но и внешнюю границу Евросоюза", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо. Трансляция велась на сайте шведской версии телеканала Yle. Шведский премьер также подчеркнул, что Стокгольм поможет Хельсинки в случае, если Финляндия попросит помощи на восточной границе. На вопрос о членстве Швеции в НАТО, Кристерссон выразил уверенность в том, что королевство станет полноправным членом альянса. Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко - всего более 30 национальностей закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231127/granitsa-1912126946.html
https://ria.ru/20231124/granitsa-1911580839.html
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в мире, россия, финляндия, швеция, ульф кристерссон, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Финляндия, Швеция, Ульф Кристерссон, Санкции в отношении России
Премьер Швеции выразил поддержку Финляндии в ее действиях на границе

Премьер Швеции поддержал закрытие Финляндией КПП на границе с Россией

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Швеция решительно поддерживает меры Финляндии по закрытию пунктов пропуска на границе с РФ, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
"Швеция решительно поддерживает меры, предпринятые Финляндией не только для того, чтобы защитить финскую границу, но и внешнюю границу Евросоюза", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо. Трансляция велась на сайте шведской версии телеканала Yle. Шведский премьер также подчеркнул, что Стокгольм поможет Хельсинки в случае, если Финляндия попросит помощи на восточной границе.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Столтенберг оценил ситуацию на границе России и Финляндии
Вчера, 14:19
На вопрос о членстве Швеции в НАТО, Кристерссон выразил уверенность в том, что королевство станет полноправным членом альянса.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ граждан третьих стран - Сирии, Индии, Марокко - всего более 30 национальностей закрыло семь пропускных пунктов на границе с Россией из восьми. Решение о закрытии действительно до 23 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Пункт пропуска Стурскуг на российско-норвежской границе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Премьер Норвегии оценил ситуацию на границе с Россией
24 ноября, 13:50
В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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В миреРоссияФинляндияШвецияУльф КристерссонСанкции в отношении России
 
 
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