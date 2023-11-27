https://ria.ru/20231127/feyki-1911999144.html

В Крыму предупредили об украинских фейках в соцсетях на фоне непогоды

В Крыму предупредили об украинских фейках в соцсетях на фоне непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму предупредили об украинских фейках в соцсетях на фоне непогоды

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о массовых украинских фейках в соцсетях, связанных с непогодой в регионе, и призвал крымчан РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T00:22

2023-11-27T00:22

2023-11-27T00:22

евпатория

саки (крым)

севастополь

олег крючков

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о массовых украинских фейках в соцсетях, связанных с непогодой в регионе, и призвал крымчан доверять только официальным источникам. "Фиксируем массовые украинские вбросы в чатах и соцсетях для нагнетания ситуации. Доверяем только официальным источникам информации", - написал он в Telegram-канале. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Создан и работает оперативный республиканский штаб. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы, в Крыму выходной объявлен для всех.

https://ria.ru/20231123/feyk-1911312358.html

евпатория

саки (крым)

севастополь

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евпатория, саки (крым), севастополь, олег крючков