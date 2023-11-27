https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912022423.html
Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа
Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2023
Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа
Российские медики осмотрели более 700 эвакуированных граждан из сектора Газа, выявлен 41 случай острых патологий и два случая минно-взрывных травм, сообщила... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:56
2023-11-27T08:56
2023-11-27T09:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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сектор газа
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские медики осмотрели более 700 эвакуированных граждан из сектора Газа, выявлен 41 случай острых патологий и два случая минно-взрывных травм, сообщила пресс-служба Минздрава России."С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрены 761 эвакуируемых. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года. В процессе осмотра выявлялись различные заболевания, среди которых обнаружен 41 случай остро возникших патологий и 51 случай обострения хронических болезней. Также было зарегистрировано два случая минно-взрывной травмы",- говорится в сообщении.Также были осмотрены 10 беременных женщин на разных сроках беременности, от 6 до 36 недель, уточнили в пресс-службе.Кроме того, врач-инфекционист выявил 18 случаев острых респираторных вирусных инфекций, отметили в министерстве. Во всех случаях как у эвакуируемых, так и у их родственников проведены экспресс-тесты на COVID-19 и грипп типов А и В.
https://ria.ru/20231126/prazdnovanie-1911888752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, В мире
Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа
Российские медики осмотрели более 700 человек, эвакуированных из сектора Газа
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские медики осмотрели более 700 эвакуированных граждан из сектора Газа, выявлен 41 случай острых патологий и два случая минно-взрывных травм, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ
и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрены 761 эвакуируемых. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года. В процессе осмотра выявлялись различные заболевания, среди которых обнаружен 41 случай остро возникших патологий и 51 случай обострения хронических болезней. Также было зарегистрировано два случая минно-взрывной травмы",- говорится в сообщении.
Также были осмотрены 10 беременных женщин на разных сроках беременности, от 6 до 36 недель, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, врач-инфекционист выявил 18 случаев острых респираторных вирусных инфекций, отметили в министерстве. Во всех случаях как у эвакуируемых, так и у их родственников проведены экспресс-тесты на COVID-19 и грипп типов А и В.
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