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Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2023
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08:56 27.11.2023 (обновлено: 09:06 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912022423.html
Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа
Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 27.11.2023
Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа
Российские медики осмотрели более 700 эвакуированных граждан из сектора Газа, выявлен 41 случай острых патологий и два случая минно-взрывных травм, сообщила... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:56
2023-11-27T09:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские медики осмотрели более 700 эвакуированных граждан из сектора Газа, выявлен 41 случай острых патологий и два случая минно-взрывных травм, сообщила пресс-служба Минздрава России."С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрены 761 эвакуируемых. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года. В процессе осмотра выявлялись различные заболевания, среди которых обнаружен 41 случай остро возникших патологий и 51 случай обострения хронических болезней. Также было зарегистрировано два случая минно-взрывной травмы",- говорится в сообщении.Также были осмотрены 10 беременных женщин на разных сроках беременности, от 6 до 36 недель, уточнили в пресс-службе.Кроме того, врач-инфекционист выявил 18 случаев острых респираторных вирусных инфекций, отметили в министерстве. Во всех случаях как у эвакуируемых, так и у их родственников проведены экспресс-тесты на COVID-19 и грипп типов А и В.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, В мире
Медики рассказали о состоянии людей, эвакуированных из сектора Газа

Российские медики осмотрели более 700 человек, эвакуированных из сектора Газа

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские медики осмотрели более 700 эвакуированных граждан из сектора Газа, выявлен 41 случай острых патологий и два случая минно-взрывных травм, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрены 761 эвакуируемых. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года. В процессе осмотра выявлялись различные заболевания, среди которых обнаружен 41 случай остро возникших патологий и 51 случай обострения хронических болезней. Также было зарегистрировано два случая минно-взрывной травмы",- говорится в сообщении.
Также были осмотрены 10 беременных женщин на разных сроках беременности, от 6 до 36 недель, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, врач-инфекционист выявил 18 случаев острых респираторных вирусных инфекций, отметили в министерстве. Во всех случаях как у эвакуируемых, так и у их родственников проведены экспресс-тесты на COVID-19 и грипп типов А и В.
Бывшие Палестинские заключенные с родственниками и друзьями после освобождения из израильских тюрем в городе Эль-Бера в нескольких километрах от Рамаллы. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Тысячи палестинцев празднуют освобождение Израилем заключенных
26 ноября, 05:23
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаВ мире
 
 
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