https://ria.ru/20231127/evakuatsiya-1912009166.html

В Севастополе идет эвакуация пострадавших от шторма

В Севастополе идет эвакуация пострадавших от шторма - РИА Новости, 27.11.2023

В Севастополе идет эвакуация пострадавших от шторма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проводится эвакуация людей, пострадавших от стихии, их разместят в пансионате "Лазурь". РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T03:51

2023-11-27T03:51

2023-11-27T03:51

севастополь

происшествия

евпатория

саки (крым)

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912004511_0:262:960:802_1920x0_80_0_0_08092325396b32814e7746250089352f.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что проводится эвакуация людей, пострадавших от стихии, их разместят в пансионате "Лазурь". "Поручил всех пострадавших от стихии разместить в пансионате "Лазурь". Ситуация следующая: Бельбек вышел из берегов из-за нагонной волны, которая не дает реке выбросить воду в море. Начались подтопления жилых домов. Спасательная служба Севастополя эвакуировала из поселка Любимовка 10 человек, из них двое детей (трех и девяти лет). В пансионате "Лазурь" будут размещены пять человек. Остальных забрали к себе родственники", - написал он в Telegram-канале.Губернатор также добавил, что спасатели "отработали" ситуацию на Качинском шоссе, из подтопленных домов эвакуированы четыре человека. Кроме того, эвакуация также идет в домах военного городка у Херсонского маяка. "Люди будут размещены в ДКР (Дворец культуры рыбаков - ред.) в пункте временного размещения. Спасатели не могли добраться туда сразу, так как дорогу затопило и в воде лежал провод под напряжением", - добавил Развожаев. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Около 500 тысяч жителей региона остались без света, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Идет эвакуация людей из подтопленных домовладений. В Евпатории остановили трамваи. Трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления, организован объезд. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района. На горной трассе Симферополь - Ялта остановлена работа троллейбусов. В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех.

https://ria.ru/20231127/krym-1912005341.html

севастополь

евпатория

саки (крым)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, происшествия, евпатория, саки (крым), михаил развожаев