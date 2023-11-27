https://ria.ru/20231127/elektrobusy-1912039981.html
Новые электробусы поступили в Липецкую область
Новые электробусы поступили в Липецкую область - РИА Новости, 27.11.2023
Новые электробусы поступили в Липецкую область
Десять новых электробусов выйдут на улицы Липецка в ближайшее время; машины приобретены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:22
2023-11-27T10:22
2023-11-27T10:22
липецкая область
липецк
игорь артамонов
общественный транспорт
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ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Десять новых электробусов выйдут на улицы Липецка в ближайшее время; машины приобретены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что покупка первой партии электробусов - это начало реализации в Липецкой области программы развития электротранспорта, направленной, в том числе, на снижение уровня загрязнения окружающей среды. "Липецкая область – в числе десяти регионов, которым была одобрена субсидия на развитие городского электротранспорта. Это не только закупка электробусов, но и обновление трамвайной сети, развитие соответствующей инфраструктуры", – отметил Артамонов. По словам главы региона, электробусы будут обслуживать новые микрорайоны областного центра. Машины спроектированы с учетом требований доступной среды. Вместимость салонов – 85 человек, 35 посадочных мест. Также там установлены USB-порты для зарядки гаджетов, терминалы для безналичной оплаты проезда, информационные мониторы. Артамонов отметил, что сейчас в депо готовится площадка для установки быстрой зарядной станции, которая скоро поступит в Липецк. Она сможет зарядить электробус за 15 минут. Всего зарядок будет три. Две из них разместят на конечных остановочных пунктах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, общественный транспорт
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Общественный транспорт
ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Десять новых электробусов выйдут на улицы Липецка в ближайшее время; машины приобретены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что покупка первой партии электробусов - это начало реализации в Липецкой области программы развития электротранспорта, направленной, в том числе, на снижение уровня загрязнения окружающей среды.
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"Липецкая область – в числе десяти регионов, которым была одобрена субсидия на развитие городского электротранспорта. Это не только закупка электробусов, но и обновление трамвайной сети, развитие соответствующей инфраструктуры", – отметил Артамонов
.
По словам главы региона, электробусы будут обслуживать новые микрорайоны областного центра. Машины спроектированы с учетом требований доступной среды. Вместимость салонов – 85 человек, 35 посадочных мест. Также там установлены USB-порты для зарядки гаджетов, терминалы для безналичной оплаты проезда, информационные мониторы.
Артамонов отметил, что сейчас в депо готовится площадка для установки быстрой зарядной станции, которая скоро поступит в Липецк. Она сможет зарядить электробус за 15 минут. Всего зарядок будет три. Две из них разместят на конечных остановочных пунктах.