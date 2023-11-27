https://ria.ru/20231127/elektrobusy-1912039981.html

Новые электробусы поступили в Липецкую область

Новые электробусы поступили в Липецкую область - РИА Новости, 27.11.2023

Новые электробусы поступили в Липецкую область

Десять новых электробусов выйдут на улицы Липецка в ближайшее время; машины приобретены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:22

2023-11-27T10:22

2023-11-27T10:22

липецкая область

липецк

игорь артамонов

общественный транспорт

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ЛИПЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Десять новых электробусов выйдут на улицы Липецка в ближайшее время; машины приобретены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что покупка первой партии электробусов - это начало реализации в Липецкой области программы развития электротранспорта, направленной, в том числе, на снижение уровня загрязнения окружающей среды. "Липецкая область – в числе десяти регионов, которым была одобрена субсидия на развитие городского электротранспорта. Это не только закупка электробусов, но и обновление трамвайной сети, развитие соответствующей инфраструктуры", – отметил Артамонов. По словам главы региона, электробусы будут обслуживать новые микрорайоны областного центра. Машины спроектированы с учетом требований доступной среды. Вместимость салонов – 85 человек, 35 посадочных мест. Также там установлены USB-порты для зарядки гаджетов, терминалы для безналичной оплаты проезда, информационные мониторы. Артамонов отметил, что сейчас в депо готовится площадка для установки быстрой зарядной станции, которая скоро поступит в Липецк. Она сможет зарядить электробус за 15 минут. Всего зарядок будет три. Две из них разместят на конечных остановочных пунктах.

https://ria.ru/20231127/polikliniki-1912039694.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, общественный транспорт