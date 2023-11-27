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В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 27.11.2023
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11:14 27.11.2023 (обновлено: 11:15 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/elektrichestvo-1912055125.html
В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества
В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 27.11.2023
В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества
Более 143 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Луганской Народной Республике из-за непогоды, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:14
2023-11-27T11:15
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жкх
происшествия
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Более 143 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Луганской Народной Республике из-за непогоды, сообщило правительство ЛНР. "По состоянию на 09.00 27 ноября, в республике из-за непогоды без электроэнергии остались 143 041 абонентов. Энергетики для устранения последствий урагана задействовали 97 бригад специалистов. На объектах трудятся 332 человек и 105 единиц техники", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Ранее МЧС республики также сообщало, что из-за сильного ветра в ЛНР без электричества остались более 23,8 тысячи бытовых абонентов - теперь эти данные уточняются.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх, происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЖКХ, Происшествия
В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества

В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества из-за непогоды

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМонтажники во время проведения работ
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Монтажники во время проведения работ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Более 143 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Луганской Народной Республике из-за непогоды, сообщило правительство ЛНР.
«
"По состоянию на 09.00 27 ноября, в республике из-за непогоды без электроэнергии остались 143 041 абонентов. Энергетики для устранения последствий урагана задействовали 97 бригад специалистов. На объектах трудятся 332 человек и 105 единиц техники", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Ранее МЧС республики также сообщало, что из-за сильного ветра в ЛНР без электричества остались более 23,8 тысячи бытовых абонентов - теперь эти данные уточняются.
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