https://ria.ru/20231127/elektrichestvo-1912055125.html

В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества

В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества - РИА Новости, 27.11.2023

В ЛНР более 143 тысяч абонентов остались без электричества

Более 143 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Луганской Народной Республике из-за непогоды, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:14

2023-11-27T11:14

2023-11-27T11:15

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жкх

происшествия

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ЛУГАНСК, 27 ноя - РИА Новости. Более 143 тысяч бытовых абонентов остались без электроэнергии в Луганской Народной Республике из-за непогоды, сообщило правительство ЛНР. "По состоянию на 09.00 27 ноября, в республике из-за непогоды без электроэнергии остались 143 041 абонентов. Энергетики для устранения последствий урагана задействовали 97 бригад специалистов. На объектах трудятся 332 человек и 105 единиц техники", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Ранее МЧС республики также сообщало, что из-за сильного ветра в ЛНР без электричества остались более 23,8 тысячи бытовых абонентов - теперь эти данные уточняются.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жкх, происшествия