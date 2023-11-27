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В Крыму без электричества остаются 400 тысяч человек - РИА Новости, 27.11.2023
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10:38 27.11.2023 (обновлено: 11:49 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/elektrichestvo-1912043899.html
В Крыму без электричества остаются 400 тысяч человек
В Крыму без электричества остаются 400 тысяч человек - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму без электричества остаются 400 тысяч человек
Из-за непрекращающегося урагана в Крыму часть сетей была повреждена повторно, без электричества остаются 400 тысяч человек, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:38
2023-11-27T11:49
крымэнерго
происшествия
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Из-за непрекращающегося урагана в Крыму часть сетей была повреждена повторно, без электричества остаются 400 тысяч человек, сообщает предприятие "Крымэнерго"."В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Небывалой силы ветер, дождь со снегом стали причиной технологических нарушений на энергообъектах. К 01:00 27 ноября 2023 года шквалистый ветер вызвал повреждение шести линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, 8 ЛЭП 35 кВ, около 200 ЛЭП 6-10 кВ, 3900 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Без энергоснабжения находились около 499 400 человек. В ночное время для устранения последствий непогоды была привлечена 81 бригада ГУП РК "Крымэнерго" (203 работника). По состоянию на 08:00 без электричества остаются около 400 тысяч человек. Из-за непрекращающегося урагана часть сетей была повреждена повторно. Поваленные деревья затрудняют доступ к неисправным объектам энергетики", - говорится в сообщении.С утра аварии в сетях устраняют 183 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады (558 человек), привлечено 215 единиц техники (автовышки, тягачи, электролаборатории и прочая спецтехника повышенной проходимости). Энергетики в первую очередь устраняют повреждения на высоковольтных линиях и запитывают социальные объекты, при необходимости используя генераторные установки.Отмечается, что работа аварийно-восстановительных бригад "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений.Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912032336.html
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крымэнерго, происшествия, сильный шторм на черноморском побережье россии
Крымэнерго, Происшествия, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму без электричества остаются 400 тысяч человек

В Крыму из-за непогоды без электричества остаются 400 тысяч человек

© ГУМЧС России по Республике КрымСпасатели МЧС России оказывают помощь населению
Спасатели МЧС России оказывают помощь населению
© ГУМЧС России по Республике Крым
Спасатели МЧС России оказывают помощь населению
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Из-за непрекращающегося урагана в Крыму часть сетей была повреждена повторно, без электричества остаются 400 тысяч человек, сообщает предприятие "Крымэнерго".
"В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Небывалой силы ветер, дождь со снегом стали причиной технологических нарушений на энергообъектах. К 01:00 27 ноября 2023 года шквалистый ветер вызвал повреждение шести линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, 8 ЛЭП 35 кВ, около 200 ЛЭП 6-10 кВ, 3900 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Без энергоснабжения находились около 499 400 человек. В ночное время для устранения последствий непогоды была привлечена 81 бригада ГУП РК "Крымэнерго" (203 работника). По состоянию на 08:00 без электричества остаются около 400 тысяч человек. Из-за непрекращающегося урагана часть сетей была повреждена повторно. Поваленные деревья затрудняют доступ к неисправным объектам энергетики", - говорится в сообщении.
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С утра аварии в сетях устраняют 183 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады (558 человек), привлечено 215 единиц техники (автовышки, тягачи, электролаборатории и прочая спецтехника повышенной проходимости). Энергетики в первую очередь устраняют повреждения на высоковольтных линиях и запитывают социальные объекты, при необходимости используя генераторные установки.
Отмечается, что работа аварийно-восстановительных бригад "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.
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КрымэнергоПроисшествияСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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