https://ria.ru/20231127/egorevsk-1912195531.html

Новый рентген-аппарат заработал в больнице Егорьевска

Новый рентген-аппарат заработал в больнице Егорьевска - РИА Новости, 27.11.2023

Новый рентген-аппарат заработал в больнице Егорьевска

Новый рентген-аппарат взамен аналоговой техники установили в отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:30

2023-11-27T17:30

2023-11-27T17:30

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светлана стригункова

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Новый рентген-аппарат взамен аналоговой техники установили в отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. "В Подмосковье реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. До конца 2024 года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. Так, новый рентген-аппарат заработал в Егорьевской больнице, на его закупку и ремонт кабинета было направлено порядка 18 миллионов рублей", - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее цитирует пресс-служба. Обновленный рентген-кабинет в Егорьевске работает в круглосуточном режиме: диагностика проводится пациентам отделений стационара, в том числе приемного отделения. Снимки в цифровом формате передаются на сервер и доступны для просмотра любому врачу Егорьевской больницы как в стационаре, так и в поликлинике. Новый аппарат обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. "В нашей больнице продолжается модернизация тяжелого медицинского оборудования. Вместо морально устаревших аналоговых аппаратов приходят современные цифровые. Новая медтехника позволяет получить более качественный снимок, а значит и провести более детальную диагностику организма", - сказал главный врач Егорьевской больницы Николай Гонтюрев, которого цитирует пресс-служба. Медтехника приобретена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912187865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), егорьевск, светлана стригункова , андрей воробьев