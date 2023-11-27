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Дугин: патриотизм, справедливость и свобода могут стать основами идеологии - РИА Новости, 27.11.2023
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14:26 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/dugin-1912129937.html
Дугин: патриотизм, справедливость и свобода могут стать основами идеологии
Дугин: патриотизм, справедливость и свобода могут стать основами идеологии - РИА Новости, 27.11.2023
Дугин: патриотизм, справедливость и свобода могут стать основами идеологии
Патриотизм, справедливость и свобода должны стать тремя идеологическими основаниями, объединяющими российское общество, считает философ Александр Дугин. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:26
2023-11-27T14:26
россия
александр дугин
общество
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Патриотизм, справедливость и свобода должны стать тремя идеологическими основаниями, объединяющими российское общество, считает философ Александр Дугин. "Ни в коем случае нельзя допустить внутри России предпосылок для гражданской идеологической войны. Например, белых против красных, сторонников свободы против сторонников социализма. Необходимо завершить эту гражданскую войну, и поэтому три основания - патриотизм, справедливость и свобода - должны обязательно браться целиком как синтез нашей идеологической истории", - сказал Дугин на идеологической секции Всемирного русского народного собора. По его словам, патриотизм делится на три "фундаментальные колонны" - вера, держава, народ, а справедливость выражается в социальной, экономической и этнической составляющих. Что касается тезиса про свободу, Дугин отметил, что он может вызывать больше всего сомнений, поскольку обычно общество имеет дело с западной трактовкой этого слова. "Стоит только обратиться к классикам либерализма, такому как (английский философ Джон Стюарт) Милль, который говорил, что свобода либералов - это свобода "от", и свобода "от" не предполагает свободу "для", свободу содержательную. И вот когда мы определяем эту свободу как свободу "для", получается следующая триада: свобода духа, свобода творчества, свобода совести. И вот либеральный тезис перестал быть либеральным и стал глубоко русским. Свобода духа в философии, науке, мастерстве, свобода творчества в культуре, хозяйстве, созидании, свобода совести в религии, мировоззрении и политике", - пояснил Дугин. Кроме того, он коснулся тем суверенного развития и благоденствия, которые также связаны с тезисами о патриотизме, справедливости и свободе. По его словам, главным объектом развития страны должны стать опережающие технологии и многополярное сотрудничество, а "чтобы дать этому мощный импульс, надо освободить русский гений".
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россия, александр дугин, общество
Россия, Александр Дугин, Общество
Дугин: патриотизм, справедливость и свобода могут стать основами идеологии

Дугин: патриотизм и справедливость могут стать основами созидательной идеологии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФилософ, политолог, социолог Александр Дугин
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Философ, политолог, социолог Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Патриотизм, справедливость и свобода должны стать тремя идеологическими основаниями, объединяющими российское общество, считает философ Александр Дугин.
«
"Ни в коем случае нельзя допустить внутри России предпосылок для гражданской идеологической войны. Например, белых против красных, сторонников свободы против сторонников социализма. Необходимо завершить эту гражданскую войну, и поэтому три основания - патриотизм, справедливость и свобода - должны обязательно браться целиком как синтез нашей идеологической истории", - сказал Дугин на идеологической секции Всемирного русского народного собора.
По его словам, патриотизм делится на три "фундаментальные колонны" - вера, держава, народ, а справедливость выражается в социальной, экономической и этнической составляющих.
Что касается тезиса про свободу, Дугин отметил, что он может вызывать больше всего сомнений, поскольку обычно общество имеет дело с западной трактовкой этого слова.
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Дугин предложил противодействие англосаксонскому либерализму
Вчера, 14:14
"Стоит только обратиться к классикам либерализма, такому как (английский философ Джон Стюарт) Милль, который говорил, что свобода либералов - это свобода "от", и свобода "от" не предполагает свободу "для", свободу содержательную. И вот когда мы определяем эту свободу как свободу "для", получается следующая триада: свобода духа, свобода творчества, свобода совести. И вот либеральный тезис перестал быть либеральным и стал глубоко русским. Свобода духа в философии, науке, мастерстве, свобода творчества в культуре, хозяйстве, созидании, свобода совести в религии, мировоззрении и политике", - пояснил Дугин.
Кроме того, он коснулся тем суверенного развития и благоденствия, которые также связаны с тезисами о патриотизме, справедливости и свободе. По его словам, главным объектом развития страны должны стать опережающие технологии и многополярное сотрудничество, а "чтобы дать этому мощный импульс, надо освободить русский гений".
 
РоссияАлександр ДугинОбщество
 
 
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