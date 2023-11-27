https://ria.ru/20231127/dtp-1912133408.html

В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП

В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 27.11.2023

В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Уссурийске Приморского края, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале прокуратура региона. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:35

2023-11-27T14:35

2023-11-27T16:39

происшествия

уссурийск

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами попал в ДТП в Уссурийске Приморского края, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале прокуратура региона. В ночь на понедельник в крае начался снег, который, по прогнозам синоптиков, с разной степенью интенсивности будет продолжаться до вечера. В краевой столице и пригородных трассах снег привел к авариям и серьезным пробкам. Минтранс региона сообщал об отмене двух пассажирских междугородних автобусов из-за непогоды. Власти сообщали, что в наиболее задетых непогодой Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Надеждинском районе дороги обрабатывают противогололедными материалами и очищают от снега. По данным прокуратуры, вечером в районе дома № 205 на улице Некрасова в Уссурийске водитель Honda CR-V не предоставил преимущество пассажирскому автобусу маршрута №14А. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобуса не пострадали, они направлены по маршруту следования другим автобусом", - говорится в сообщении. Обстоятельства устанавливаются, административное расследование по факту ДТП поставлено на контроль в прокуратуре города, информирует надзорное ведомство. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в момент ДТП в автобусе находились "примерно 10-15 пассажиров".Позже в полиции Приморья сообщили, что от удара пассажирский автобус Hyundai Aero столкнулся с Toyota Wish. "В отношении водителя Honda CR-V составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным – ред.). Ему назначен штраф", - сообщает УМВД, добавив, что авария произошла в темное время суток, на дороге был снежный накат.

https://ria.ru/20231127/dtp-1912040107.html

уссурийск

приморский край

владивосток

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происшествия, уссурийск, приморский край, владивосток