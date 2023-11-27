Рейтинг@Mail.ru
В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 27.11.2023 (обновлено: 16:39 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/dtp-1912133408.html
В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП
В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 27.11.2023
В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП
Автобус с пассажирами попал в ДТП в Уссурийске Приморского края, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале прокуратура региона. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:35
2023-11-27T16:39
происшествия
уссурийск
приморский край
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами попал в ДТП в Уссурийске Приморского края, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале прокуратура региона. В ночь на понедельник в крае начался снег, который, по прогнозам синоптиков, с разной степенью интенсивности будет продолжаться до вечера. В краевой столице и пригородных трассах снег привел к авариям и серьезным пробкам. Минтранс региона сообщал об отмене двух пассажирских междугородних автобусов из-за непогоды. Власти сообщали, что в наиболее задетых непогодой Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Надеждинском районе дороги обрабатывают противогололедными материалами и очищают от снега. По данным прокуратуры, вечером в районе дома № 205 на улице Некрасова в Уссурийске водитель Honda CR-V не предоставил преимущество пассажирскому автобусу маршрута №14А. "В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобуса не пострадали, они направлены по маршруту следования другим автобусом", - говорится в сообщении. Обстоятельства устанавливаются, административное расследование по факту ДТП поставлено на контроль в прокуратуре города, информирует надзорное ведомство. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в момент ДТП в автобусе находились "примерно 10-15 пассажиров".Позже в полиции Приморья сообщили, что от удара пассажирский автобус Hyundai Aero столкнулся с Toyota Wish. "В отношении водителя Honda CR-V составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным – ред.). Ему назначен штраф", - сообщает УМВД, добавив, что авария произошла в темное время суток, на дороге был снежный накат.
https://ria.ru/20231127/dtp-1912040107.html
уссурийск
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5dc3512730463dbd402cfb391fbd00de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, приморский край, владивосток
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Владивосток
В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП

В Уссурийске автобус с пассажирами попал в ДТП, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Автобус с пассажирами попал в ДТП в Уссурийске Приморского края, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале прокуратура региона.
В ночь на понедельник в крае начался снег, который, по прогнозам синоптиков, с разной степенью интенсивности будет продолжаться до вечера. В краевой столице и пригородных трассах снег привел к авариям и серьезным пробкам. Минтранс региона сообщал об отмене двух пассажирских междугородних автобусов из-за непогоды. Власти сообщали, что в наиболее задетых непогодой Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Надеждинском районе дороги обрабатывают противогололедными материалами и очищают от снега.
Последствия ДТП, где произошло столкновение автомобиля Газель скорой медицинской помощи и пяти легковых автомобилей в Саратове. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой
Вчера, 10:23
По данным прокуратуры, вечером в районе дома № 205 на улице Некрасова в Уссурийске водитель Honda CR-V не предоставил преимущество пассажирскому автобусу маршрута №14А.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобуса не пострадали, они направлены по маршруту следования другим автобусом", - говорится в сообщении.
Обстоятельства устанавливаются, административное расследование по факту ДТП поставлено на контроль в прокуратуре города, информирует надзорное ведомство.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в момент ДТП в автобусе находились "примерно 10-15 пассажиров".
Позже в полиции Приморья сообщили, что от удара пассажирский автобус Hyundai Aero столкнулся с Toyota Wish. "В отношении водителя Honda CR-V составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным – ред.). Ему назначен штраф", - сообщает УМВД, добавив, что авария произошла в темное время суток, на дороге был снежный накат.
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала