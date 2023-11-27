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В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой - РИА Новости, 27.11.2023
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10:23 27.11.2023 (обновлено: 10:34 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/dtp-1912040107.html
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой - РИА Новости, 27.11.2023
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой
"Газель" скорой медицинской помощи и пять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали два пассажира скорой, сообщили в городском отделе РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:23
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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. "Газель" скорой медицинской помощи и пять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали два пассажира скорой, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 21.40 (20.40 мск) у дома 89 по улице Чернышевского. "По предварительным данным, произошло столкновение шести автомобилей: два автомобиля Lada Granta, "Газель" - скорая помощь, припаркованная Toyota, Datsun, Volkswagen. В результате ДТП в лечебное учреждение госпитализированы две пассажирки "Газели" 1993 и 2001 годов рождения", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
https://ria.ru/20231126/dtp-1911983452.html
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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, volkswagen group, lada vesta, toyota corolla, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Group, Lada Vesta, Toyota Corolla, Volkswagen Touareg
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой

В Саратове столкнулись скорая и пять легковушек, пострадали два человека

© Фото : Госавтоинспекция по Саратовской областиПоследствия ДТП, где произошло столкновение автомобиля "Газель" скорой медицинской помощи и пяти легковых автомобилей в Саратове. 26 ноября 2023
Последствия ДТП, где произошло столкновение автомобиля Газель скорой медицинской помощи и пяти легковых автомобилей в Саратове. 26 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Госавтоинспекция по Саратовской области
Последствия ДТП, где произошло столкновение автомобиля "Газель" скорой медицинской помощи и пяти легковых автомобилей в Саратове. 26 ноября 2023
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. "Газель" скорой медицинской помощи и пять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали два пассажира скорой, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло в 21.40 (20.40 мск) у дома 89 по улице Чернышевского.
«
"По предварительным данным, произошло столкновение шести автомобилей: два автомобиля Lada Granta, "Газель" - скорая помощь, припаркованная Toyota, Datsun, Volkswagen. В результате ДТП в лечебное учреждение госпитализированы две пассажирки "Газели" 1993 и 2001 годов рождения", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
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ПроисшествияАвтоСаратовГИБДД МВД РФVolkswagen GroupLada VestaToyota CorollaVolkswagen Touareg
 
 
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