https://ria.ru/20231127/dtp-1912040107.html
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой - РИА Новости, 27.11.2023
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой
"Газель" скорой медицинской помощи и пять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали два пассажира скорой, сообщили в городском отделе РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:23
2023-11-27T10:23
2023-11-27T10:34
происшествия
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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. "Газель" скорой медицинской помощи и пять легковых автомобилей столкнулись в Саратове, в результате пострадали два пассажира скорой, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в 21.40 (20.40 мск) у дома 89 по улице Чернышевского. "По предварительным данным, произошло столкновение шести автомобилей: два автомобиля Lada Granta, "Газель" - скорая помощь, припаркованная Toyota, Datsun, Volkswagen. В результате ДТП в лечебное учреждение госпитализированы две пассажирки "Газели" 1993 и 2001 годов рождения", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
https://ria.ru/20231126/dtp-1911983452.html
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происшествия, авто, саратов, гибдд мвд рф, volkswagen group, lada vesta, toyota corolla, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Group, Lada Vesta, Toyota Corolla, Volkswagen Touareg
В Саратове произошло массовое ДТП с участием скорой
В Саратове столкнулись скорая и пять легковушек, пострадали два человека