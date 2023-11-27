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В ДНР тысячи абонентов остались без света, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.11.2023
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09:27 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/donbass-1912027726.html
В ДНР тысячи абонентов остались без света, заявил Пушилин
В ДНР тысячи абонентов остались без света, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.11.2023
В ДНР тысячи абонентов остались без света, заявил Пушилин
Непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, значительное количество абонентов в регионе остаются без света, сообщил в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:27
2023-11-27T09:27
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, значительное количество абонентов в регионе остаются без света, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остается значительное количество абонентов", - написал Пушилин. По его словам, энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что около 190 тысяч абонентов остаются без электроэнергии в городе на утро понедельника, отключено 214 котельных.
https://ria.ru/20231127/krym-1912005341.html
https://ria.ru/20231126/monitoring-1911995236.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), донецк, происшествия
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Происшествия
В ДНР тысячи абонентов остались без света, заявил Пушилин

Пушилин: значительное число абонентов в ДНР остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, значительное количество абонентов в регионе остаются без света, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остается значительное количество абонентов", - написал Пушилин.
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По его словам, энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что около 190 тысяч абонентов остаются без электроэнергии в городе на утро понедельника, отключено 214 котельных.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкПроисшествия
 
 
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