https://ria.ru/20231127/donbass-1912027726.html

В ДНР тысячи абонентов остались без света, заявил Пушилин

В ДНР тысячи абонентов остались без света, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.11.2023

В ДНР тысячи абонентов остались без света, заявил Пушилин

Непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, значительное количество абонентов в регионе остаются без света, сообщил в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:27

2023-11-27T09:27

2023-11-27T09:27

донецкая народная республика

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, значительное количество абонентов в регионе остаются без света, сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остается значительное количество абонентов", - написал Пушилин. По его словам, энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что около 190 тысяч абонентов остаются без электроэнергии в городе на утро понедельника, отключено 214 котельных.

https://ria.ru/20231127/krym-1912005341.html

https://ria.ru/20231126/monitoring-1911995236.html

донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), донецк, происшествия