https://ria.ru/20231127/dnr-1912185784.html
ДНР: предприятие из ДНР стало еще одним участником СЭЗ
ДНР: предприятие из ДНР стало еще одним участником СЭЗ - РИА Новости, 27.11.2023
ДНР: предприятие из ДНР стало еще одним участником СЭЗ
Предприятие по переработке и обогащению угля из Донецкой Народной Республики стало еще одним участником свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых российских... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:08
2023-11-27T17:08
2023-11-27T17:08
россия
донецкая народная республика
ильшат шагиахметов
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859837387_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_7c23a84d8b9cefb25a22282f12b41324.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предприятие по переработке и обогащению угля из Донецкой Народной Республики стало еще одним участником свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых российских регионах, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ). В нем уточняется, что предприятие, вошедшее в реестр участников СЭЗ, выпускает энергетические марки угля для электростанций, а также обеспечивает твердым топливом местных жителей. В сообщении подчеркивается, что в настоящее время участниками свободной экономической зоны стали уже 45 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций более 31 миллиарда рублей. На инвестпортале зарегистрированы 367 потенциальных участников СЭЗ, а в офисах ФРТ, открытых в новых регионах, консультационно-методическую поддержку получили 136 компаний и предприятий. "При реализации инвестиционного проекта компания планирует направить средства на техническое перевооружение комплекса по складированию и сортировке угля и закупку грузового автотранспорта. Модернизация горно-обогатительного производства позволит заложить потенциал для развития мощностей переработки и обеспечит работой порядка 100 специалистов. В целом 45 участников СЭЗ при реализации своих инвестпроектов планируют задействовать 35,9 тысячи человек, а также создать почти 2,5 тысячи новых рабочих мест", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова. Он напомнил, что участниками свободной экономической зоны могут стать не только крупные компании, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе научные организации и IT-компании. Для этого они должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал, а также взять на себя обязательства по осуществлению капитальных вложений в первые три года реализации проекта. Свободная экономическая зона на территории новых российских регионов была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. СЭЗ в новых регионах будет работать до 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает установление пониженных ставок по налогам и тарифам страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны. Органом по регулированию свободной экономической зоны в новых регионах определен Минстрой России, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий". ФРТ уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, вести единый реестр участников и следить за выполнением условий договора. Также фонд может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ.
https://ria.ru/20231122/kotelnaya-1911055447.html
https://ria.ru/20231120/sez-1910662672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, ильшат шагиахметов, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Россия, Донецкая Народная Республика, Ильшат Шагиахметов, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Фонд развития территорий (ФРТ, ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предприятие по переработке и обогащению угля из Донецкой Народной Республики стало еще одним участником свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых российских регионах, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ).
В нем уточняется, что предприятие, вошедшее в реестр участников СЭЗ, выпускает энергетические марки угля для электростанций, а также обеспечивает твердым топливом местных жителей.
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В сообщении подчеркивается, что в настоящее время участниками свободной экономической зоны стали уже 45 компаний и предприятий с общим объемом заявленных инвестиций более 31 миллиарда рублей. На инвестпортале зарегистрированы 367 потенциальных участников СЭЗ, а в офисах ФРТ, открытых в новых регионах, консультационно-методическую поддержку получили 136 компаний и предприятий.
"При реализации инвестиционного проекта компания планирует направить средства на техническое перевооружение комплекса по складированию и сортировке угля и закупку грузового автотранспорта. Модернизация горно-обогатительного производства позволит заложить потенциал для развития мощностей переработки и обеспечит работой порядка 100 специалистов. В целом 45 участников СЭЗ при реализации своих инвестпроектов планируют задействовать 35,9 тысячи человек, а также создать почти 2,5 тысячи новых рабочих мест", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова
.
Он напомнил, что участниками свободной экономической зоны могут стать не только крупные компании, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе научные организации и IT-компании. Для этого они должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал, а также взять на себя обязательства по осуществлению капитальных вложений в первые три года реализации проекта.
ФРТ: участниками СЭЗ в новых регионах стали 44 компании
Свободная экономическая зона на территории новых российских регионов была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин
. СЭЗ в новых регионах будет работать до 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. В свободной экономической зоне действует особый режим предпринимательской деятельности. Он включает установление пониженных ставок по налогам и тарифам страховых взносов, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.
Органом по регулированию свободной экономической зоны в новых регионах определен Минстрой
России, управляющей компанией – ППК "Фонд развития территорий". ФРТ уполномочен заключать договоры об условиях деятельности в СЭЗ, вести единый реестр участников и следить за выполнением условий договора. Также фонд может выступать застройщиком объектов инфраструктуры, предназначенных для функционирования СЭЗ.