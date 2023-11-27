https://ria.ru/20231127/diplomatiya-1912041714.html

Ушаков рассказал о значении сотрудничества с Ираном

Ушаков рассказал о значении сотрудничества с Ираном - РИА Новости, 27.11.2023

Ушаков рассказал о значении сотрудничества с Ираном

Сотрудничество России с Ираном в нынешних условиях имеет важное значение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:28

2023-11-27T10:28

2023-11-27T11:01

иран

россия

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союзное государство

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России с Ираном в нынешних условиях имеет важное значение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."При (Евгении) Примакове положено начало нашего сотрудничества с Ираном. Это сотрудничество сегодня, с учетом всего происходящего, имеет крайне важное значение. Это все, конечно, понимают", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений" в понедельник.

https://ria.ru/20231119/mir-1910461073.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, россия, в мире