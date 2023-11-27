https://ria.ru/20231127/diplomatiya-1912041714.html
Ушаков рассказал о значении сотрудничества с Ираном
Ушаков рассказал о значении сотрудничества с Ираном - РИА Новости, 27.11.2023
Ушаков рассказал о значении сотрудничества с Ираном
Сотрудничество России с Ираном в нынешних условиях имеет важное значение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:28
2023-11-27T10:28
2023-11-27T11:01
иран
россия
в мире
союзное государство
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России с Ираном в нынешних условиях имеет важное значение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."При (Евгении) Примакове положено начало нашего сотрудничества с Ираном. Это сотрудничество сегодня, с учетом всего происходящего, имеет крайне важное значение. Это все, конечно, понимают", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений" в понедельник.
https://ria.ru/20231119/mir-1910461073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире
Иран, Россия, В мире, Союзное государство
Ушаков рассказал о значении сотрудничества с Ираном
Ушаков: сотрудничество с Ираном в нынешних условиях имеет важное значение
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России с Ираном в нынешних условиях имеет важное значение, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"При (Евгении) Примакове положено начало нашего сотрудничества с Ираном. Это сотрудничество сегодня, с учетом всего происходящего, имеет крайне важное значение. Это все, конечно, понимают", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений" в понедельник.
Иран призвал Россию активнее участвовать в достижении мира в Палестине