https://ria.ru/20231127/diplomatiya-1912040708.html
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 27.11.2023
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией
Россия видит ценность и важность союзнических отношений с Белоруссией в условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада, заявил помощник... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:25
2023-11-27T10:25
2023-11-27T11:04
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия видит ценность и важность союзнических отношений с Белоруссией в условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."В условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада мы видим, насколько ценными, насколько важными являются союзнические отношения с Белоруссией. Сейчас их олицетворяет дружеское взаимодействие лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений" в понедельник.
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911636969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, В мире
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией
Ушаков заявил о ценности союзничества с Белоруссией в условиях гибридной войны