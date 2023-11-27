https://ria.ru/20231127/diplomatiya-1912040708.html

Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией

Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 27.11.2023

Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией

Россия видит ценность и важность союзнических отношений с Белоруссией в условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада, заявил помощник... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:25

2023-11-27T10:25

2023-11-27T11:04

союзное государство

белоруссия

россия

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия видит ценность и важность союзнических отношений с Белоруссией в условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."В условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада мы видим, насколько ценными, насколько важными являются союзнические отношения с Белоруссией. Сейчас их олицетворяет дружеское взаимодействие лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений" в понедельник.

https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911636969.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, в мире