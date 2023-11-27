Рейтинг@Mail.ru
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
10:25 27.11.2023 (обновлено: 11:04 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/diplomatiya-1912040708.html
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией - РИА Новости, 27.11.2023
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией
Россия видит ценность и важность союзнических отношений с Белоруссией в условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада, заявил помощник... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:25
2023-11-27T11:04
союзное государство
белоруссия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_0:34:3158:1810_1920x0_80_0_0_4c34368138874715acb019903ccea8ce.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия видит ценность и важность союзнических отношений с Белоруссией в условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."В условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада мы видим, насколько ценными, насколько важными являются союзнические отношения с Белоруссией. Сейчас их олицетворяет дружеское взаимодействие лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений" в понедельник.
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911636969.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902076798_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5f220f1cebc6b58216ebf70d3f74439d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, в мире
Союзное государство, Белоруссия, Россия, В мире
Ушаков заявил о ценности союзнических отношений с Белоруссией

Ушаков заявил о ценности союзничества с Белоруссией в условиях гибридной войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия видит ценность и важность союзнических отношений с Белоруссией в условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В условиях украинского конфликта и гибридной войны со стороны Запада мы видим, насколько ценными, насколько важными являются союзнические отношения с Белоруссией. Сейчас их олицетворяет дружеское взаимодействие лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений" в понедельник.
Флаги России и Белоруссии
Россия и Белоруссия восстановили свои экономики после санкций, заявил посол
24 ноября, 15:24
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала