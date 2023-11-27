https://ria.ru/20231127/deputaty-1912185916.html

Депутатам регионов, пострадавших от шторма, поручили оказать помощь жителям

Депутатам регионов, пострадавших от шторма, поручили оказать помощь жителям - РИА Новости, 27.11.2023

Депутатам регионов, пострадавших от шторма, поручили оказать помощь жителям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы поручил депутатам от Крыма, Севастополя и Краснодарского края выехать в свои регионы для... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:03

2023-11-27T17:03

2023-11-27T17:09

происшествия

севастополь

вячеслав володин

госдума рф

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912082945_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea67168bcb8ec8cec7e14b64d422f954.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы поручил депутатам от Крыма, Севастополя и Краснодарского края выехать в свои регионы для оказания помощи гражданам, пострадавшим от шторма, сообщили журналистам в пресс-службе ГД. "Ночью в Крыму, на Кубани разыгралась стихия. Затоплены, повреждены дома, линии электропередач, в ряде случаев из-за нарушения теплоснабжения жители многоквартирных домов остались без отопления. Правильно будет, чтобы депутаты, представляющие пострадавшие регионы, их помощники, выехали в свои избирательные округа, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим", - процитировала пресс-служба слова Володина. Средиземноморский циклон 27 ноября принес на юг России штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, часть дорог подтоплены, в некоторых курортных городах повреждены набережные. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики Крым объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912135959.html

севастополь

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, вячеслав володин, госдума рф, краснодарский край, россия