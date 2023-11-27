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Депутатам регионов, пострадавших от шторма, поручили оказать помощь жителям - РИА Новости, 27.11.2023
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17:03 27.11.2023 (обновлено: 17:09 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/deputaty-1912185916.html
Депутатам регионов, пострадавших от шторма, поручили оказать помощь жителям
Депутатам регионов, пострадавших от шторма, поручили оказать помощь жителям - РИА Новости, 27.11.2023
Депутатам регионов, пострадавших от шторма, поручили оказать помощь жителям
Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы поручил депутатам от Крыма, Севастополя и Краснодарского края выехать в свои регионы для... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:03
2023-11-27T17:09
происшествия
севастополь
вячеслав володин
госдума рф
краснодарский край
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы поручил депутатам от Крыма, Севастополя и Краснодарского края выехать в свои регионы для оказания помощи гражданам, пострадавшим от шторма, сообщили журналистам в пресс-службе ГД. "Ночью в Крыму, на Кубани разыгралась стихия. Затоплены, повреждены дома, линии электропередач, в ряде случаев из-за нарушения теплоснабжения жители многоквартирных домов остались без отопления. Правильно будет, чтобы депутаты, представляющие пострадавшие регионы, их помощники, выехали в свои избирательные округа, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим", - процитировала пресс-служба слова Володина. Средиземноморский циклон 27 ноября принес на юг России штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, часть дорог подтоплены, в некоторых курортных городах повреждены набережные. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики Крым объявлен режим ЧС.
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происшествия, севастополь, вячеслав володин, госдума рф, краснодарский край, россия
Происшествия, Севастополь, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Краснодарский край, Россия
Депутатам регионов, пострадавших от шторма, поручили оказать помощь жителям

В ГД поручили депутатам регионов, пострадавших от шторма, оказать помощь жителям

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шторм в Сочи
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы поручил депутатам от Крыма, Севастополя и Краснодарского края выехать в свои регионы для оказания помощи гражданам, пострадавшим от шторма, сообщили журналистам в пресс-службе ГД.
«
"Ночью в Крыму, на Кубани разыгралась стихия. Затоплены, повреждены дома, линии электропередач, в ряде случаев из-за нарушения теплоснабжения жители многоквартирных домов остались без отопления. Правильно будет, чтобы депутаты, представляющие пострадавшие регионы, их помощники, выехали в свои избирательные округа, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим", - процитировала пресс-служба слова Володина.
Средиземноморский циклон 27 ноября принес на юг России штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, часть дорог подтоплены, в некоторых курортных городах повреждены набережные. В Севастополе и отдельных муниципалитетах республики Крым объявлен режим ЧС.
Шторм - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек
Вчера, 14:44
 
ПроисшествияСевастопольВячеслав ВолодинГосдума РФКраснодарский крайРоссия
 
 
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