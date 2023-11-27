Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений
Чернышенко: реализацию двух проектов госзначения планируется начать в 2024 году
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпромторг России и Минэнерго готовят важнейшие инновационные проекты государственного значения (ВИП ГЗ) по созданию технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания и проект по переходу к низкоуглеродной энергетике, утвердить начало реализации проектов планируется в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В прошлом году был утвержден первый из трех ВИП ГЗ, это важнейшие инновационные проекты государственного значения, мониторинг климатически активных веществ, создание единой национальной системы <...> Также Минпромторг разработал проект ВИП ГЗ по созданию технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, Минэнерго готовит ВИП ГЗ по переходу к низкоуглеродной энергетике с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий, и мы планируем утвердить и начать реализацию этих двух ВИП ГЗ уже начиная с начала следующего года", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле.
Он отметил, что федеральная научно-техническая программа помогает обеспечивать технологическую конкурентоспособность по критически важным направлениям, таким как продовольственная безопасность, экология, генетика.