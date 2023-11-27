https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912173816.html

Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений

Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений - РИА Новости, 27.11.2023

Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений

Минпромторг России и Минэнерго готовят важнейшие инновационные проекты государственного значения (ВИП ГЗ) по созданию технологической платформы оперативного... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:32

2023-11-27T16:32

2023-11-27T16:32

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907430458_0:151:2936:1803_1920x0_80_0_0_c843f3cf525f9f706e50e5303e5dcc76.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпромторг России и Минэнерго готовят важнейшие инновационные проекты государственного значения (ВИП ГЗ) по созданию технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания и проект по переходу к низкоуглеродной энергетике, утвердить начало реализации проектов планируется в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В прошлом году был утвержден первый из трех ВИП ГЗ, это важнейшие инновационные проекты государственного значения, мониторинг климатически активных веществ, создание единой национальной системы <...> Также Минпромторг разработал проект ВИП ГЗ по созданию технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, Минэнерго готовит ВИП ГЗ по переходу к низкоуглеродной энергетике с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий, и мы планируем утвердить и начать реализацию этих двух ВИП ГЗ уже начиная с начала следующего года", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле. Он отметил, что федеральная научно-техническая программа помогает обеспечивать технологическую конкурентоспособность по критически важным направлениям, таким как продовольственная безопасность, экология, генетика.

https://ria.ru/20231004/tekhnologii-1900482934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф