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Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений - РИА Новости, 27.11.2023
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16:32 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912173816.html
Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений
Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений - РИА Новости, 27.11.2023
Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений
Минпромторг России и Минэнерго готовят важнейшие инновационные проекты государственного значения (ВИП ГЗ) по созданию технологической платформы оперативного... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:32
2023-11-27T16:32
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпромторг России и Минэнерго готовят важнейшие инновационные проекты государственного значения (ВИП ГЗ) по созданию технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания и проект по переходу к низкоуглеродной энергетике, утвердить начало реализации проектов планируется в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В прошлом году был утвержден первый из трех ВИП ГЗ, это важнейшие инновационные проекты государственного значения, мониторинг климатически активных веществ, создание единой национальной системы &lt;...&gt; Также Минпромторг разработал проект ВИП ГЗ по созданию технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, Минэнерго готовит ВИП ГЗ по переходу к низкоуглеродной энергетике с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий, и мы планируем утвердить и начать реализацию этих двух ВИП ГЗ уже начиная с начала следующего года", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле. Он отметил, что федеральная научно-техническая программа помогает обеспечивать технологическую конкурентоспособность по критически важным направлениям, таким как продовольственная безопасность, экология, генетика.
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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ
Чернышенко рассказал о подготовке проектов госзначений

Чернышенко: реализацию двух проектов госзначения планируется начать в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии выставки "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минпромторг России и Минэнерго готовят важнейшие инновационные проекты государственного значения (ВИП ГЗ) по созданию технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания и проект по переходу к низкоуглеродной энергетике, утвердить начало реализации проектов планируется в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В прошлом году был утвержден первый из трех ВИП ГЗ, это важнейшие инновационные проекты государственного значения, мониторинг климатически активных веществ, создание единой национальной системы <...> Также Минпромторг разработал проект ВИП ГЗ по созданию технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, Минэнерго готовит ВИП ГЗ по переходу к низкоуглеродной энергетике с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий, и мы планируем утвердить и начать реализацию этих двух ВИП ГЗ уже начиная с начала следующего года", - сказал Чернышенко в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по науке и высшему образованию, контролю и промышленности и торговле.
Он отметил, что федеральная научно-техническая программа помогает обеспечивать технологическую конкурентоспособность по критически важным направлениям, таким как продовольственная безопасность, экология, генетика.
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ЭкономикаТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФ
 
 
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