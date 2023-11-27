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Чебескова назначили заместителем министра финансов - РИА Новости, 27.11.2023
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19:46 27.11.2023 (обновлено: 20:11 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/chebeskov-1912231047.html
Чебескова назначили заместителем министра финансов
Чебескова назначили заместителем министра финансов - РИА Новости, 27.11.2023
Чебескова назначили заместителем министра финансов
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова замминистра финансов, следует из... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:46
2023-11-27T20:11
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова замминистра финансов, следует из распоряжения правительства. "Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.Как добавили в Минфине, на должности замминистра Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики.Чебескову 43 года. Он был назначен на должность директора департамента финансовой политики в 2020 году. До этого с 2013 по 2016 году занимал должность исполнительного директора в Инвестиционном банке ООО "ЮБиЭс Банк", затем с 2017 по 2020 года работал начальником управления, вице-президентом ВТБ.В конце октября председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Тимура Максимова по его просьбе.
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Чебескова назначили заместителем министра финансов

Мишустин назначил Чебескова заместителем министра финансов РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИван Чебесков
Иван Чебесков - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Иван Чебесков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова замминистра финансов, следует из распоряжения правительства.
"Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.
Как добавили в Минфине, на должности замминистра Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики.
Чебескову 43 года. Он был назначен на должность директора департамента финансовой политики в 2020 году. До этого с 2013 по 2016 году занимал должность исполнительного директора в Инвестиционном банке ООО "ЮБиЭс Банк", затем с 2017 по 2020 года работал начальником управления, вице-президентом ВТБ.
В конце октября председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Тимура Максимова по его просьбе.
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