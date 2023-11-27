https://ria.ru/20231127/chebeskov-1912231047.html

Чебескова назначили заместителем министра финансов

Чебескова назначили заместителем министра финансов - РИА Новости, 27.11.2023

Чебескова назначили заместителем министра финансов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова замминистра финансов, следует из... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:46

2023-11-27T19:46

2023-11-27T20:11

михаил мишустин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912230492_434:88:3106:1591_1920x0_80_0_0_e72d9f11eafe942877998bce06c49d2c.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова замминистра финансов, следует из распоряжения правительства. "Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.Как добавили в Минфине, на должности замминистра Чебесков будет курировать вопросы международных финансовых отношений и некоторые вопросы финансовой политики.Чебескову 43 года. Он был назначен на должность директора департамента финансовой политики в 2020 году. До этого с 2013 по 2016 году занимал должность исполнительного директора в Инвестиционном банке ООО "ЮБиЭс Банк", затем с 2017 по 2020 года работал начальником управления, вице-президентом ВТБ.В конце октября председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов Тимура Максимова по его просьбе.

https://ria.ru/20231127/chalik-1912229700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, экономика