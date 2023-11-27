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В бюджете Приангарья социальные расходы увеличат на 6,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.11.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
17:21 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/byudzhet-1912191961.html
В бюджете Приангарья социальные расходы увеличат на 6,7 миллиарда рублей
В бюджете Приангарья социальные расходы увеличат на 6,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.11.2023
В бюджете Приангарья социальные расходы увеличат на 6,7 миллиарда рублей
На социальные расходы и увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы в проекте трехлетнего бюджета Иркутской области дополнительно предусмотрели 6,7 миллиарда РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:21
2023-11-27T17:21
иркутская область
иркутская область
экономика
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ИРКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. На социальные расходы и увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы в проекте трехлетнего бюджета Иркутской области дополнительно предусмотрели 6,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель правительства Приангарья Константин Зайцев. Правительство региона внесло в законодательное собрание Иркутской области проект закона об изменениях в областной бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Законопроектом предусмотрены дополнительные средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, на возмещение недополученных доходов организациями ЖКХ, а также на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных бюджетов. "На эти цели в текущем году будет дополнительно направлено 6,7 млрд рублей, из них муниципальные образования Иркутской области получат 4,1 млрд рублей или 61% от общего объема", - сообщил Константин Зайцев. Он также отметил, что на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка проектом закона дополнительно предусмотрено почти 1,3 миллиарда рублей. С учетом внесенных изменений объем расходов областного бюджета в 2023 году составит 298,5 миллиарда рублей, в 2024 году – 259 миллиардов рублей, в 2025 году – 245,7 миллиарда рублей. Источниками увеличения расходной части областной казны на 2023 год стали прогнозируемые дополнительные поступления собственных доходов бюджета.
https://ria.ru/20231123/kobzev-1911426707.html
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иркутская область, экономика
Иркутская область, Иркутская область, Экономика
В бюджете Приангарья социальные расходы увеличат на 6,7 миллиарда рублей

В бюджете Приангарья на 2023-2025 гг соцрасходы увеличат на 6,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. На социальные расходы и увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы в проекте трехлетнего бюджета Иркутской области дополнительно предусмотрели 6,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель правительства Приангарья Константин Зайцев.
Правительство региона внесло в законодательное собрание Иркутской области проект закона об изменениях в областной бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Законопроектом предусмотрены дополнительные средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, на возмещение недополученных доходов организациями ЖКХ, а также на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных бюджетов.
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"На эти цели в текущем году будет дополнительно направлено 6,7 млрд рублей, из них муниципальные образования Иркутской области получат 4,1 млрд рублей или 61% от общего объема", - сообщил Константин Зайцев.
Он также отметил, что на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка проектом закона дополнительно предусмотрено почти 1,3 миллиарда рублей.
С учетом внесенных изменений объем расходов областного бюджета в 2023 году составит 298,5 миллиарда рублей, в 2024 году – 259 миллиардов рублей, в 2025 году – 245,7 миллиарда рублей.
Источниками увеличения расходной части областной казны на 2023 год стали прогнозируемые дополнительные поступления собственных доходов бюджета.
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