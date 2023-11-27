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В Самаре нашли пропавших братьев-близнецов - РИА Новости, 27.11.2023
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18:45 27.11.2023 (обновлено: 18:46 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/bratya-1912220680.html
В Самаре нашли пропавших братьев-близнецов
В Самаре нашли пропавших братьев-близнецов - РИА Новости, 27.11.2023
В Самаре нашли пропавших братьев-близнецов
Полиция разыскала мальчиков-близнецов, которые ушли в школу и не вернулись домой в Самаре, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:45
2023-11-27T18:46
происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция разыскала мальчиков-близнецов, которые ушли в школу и не вернулись домой в Самаре, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Вечером в понедельник в полицию обратились родители 12-летних мальчиков-близнецов. Дети утром вышли из дома в школу и не вернулись. "В ходе розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о том, что мальчики находятся в автобусе, который движется по одной из улиц областного центра: девушка, которая находилась рядом с ними, увидела пост о розыске несовершеннолетних в одной из социальных сетей. Прибыв на ближайшую остановку, оперативники и сотрудники ПДН обнаружили пропавших, установили, что в отношении них противоправные действия не совершались", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Мальчиков уже передали законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в ведомстве. Полицейские выясняют все подробности произошедшего. После проверки по факту ухода подростков из дома правоохранительные органы дадут оценку действиям родителям и образовательной организации.
https://ria.ru/20230702/politsiya-1881759614.html
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В Самаре нашли пропавших братьев-близнецов

В Самаре полицейские разыскали пропавших 12-летних братьев-близнецов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция разыскала мальчиков-близнецов, которые ушли в школу и не вернулись домой в Самаре, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Вечером в понедельник в полицию обратились родители 12-летних мальчиков-близнецов. Дети утром вышли из дома в школу и не вернулись.
«
"В ходе розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о том, что мальчики находятся в автобусе, который движется по одной из улиц областного центра: девушка, которая находилась рядом с ними, увидела пост о розыске несовершеннолетних в одной из социальных сетей. Прибыв на ближайшую остановку, оперативники и сотрудники ПДН обнаружили пропавших, установили, что в отношении них противоправные действия не совершались", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
Мальчиков уже передали законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в ведомстве. Полицейские выясняют все подробности произошедшего. После проверки по факту ухода подростков из дома правоохранительные органы дадут оценку действиям родителям и образовательной организации.
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