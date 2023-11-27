https://ria.ru/20231127/bratya-1912220680.html

В Самаре нашли пропавших братьев-близнецов

В Самаре нашли пропавших братьев-близнецов - РИА Новости, 27.11.2023

В Самаре нашли пропавших братьев-близнецов

Полиция разыскала мальчиков-близнецов, которые ушли в школу и не вернулись домой в Самаре, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:45

2023-11-27T18:45

2023-11-27T18:46

происшествия

самара

самарская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция разыскала мальчиков-близнецов, которые ушли в школу и не вернулись домой в Самаре, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Вечером в понедельник в полицию обратились родители 12-летних мальчиков-близнецов. Дети утром вышли из дома в школу и не вернулись. "В ходе розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о том, что мальчики находятся в автобусе, который движется по одной из улиц областного центра: девушка, которая находилась рядом с ними, увидела пост о розыске несовершеннолетних в одной из социальных сетей. Прибыв на ближайшую остановку, оперативники и сотрудники ПДН обнаружили пропавших, установили, что в отношении них противоправные действия не совершались", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Мальчиков уже передали законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в ведомстве. Полицейские выясняют все подробности произошедшего. После проверки по факту ухода подростков из дома правоохранительные органы дадут оценку действиям родителям и образовательной организации.

https://ria.ru/20230702/politsiya-1881759614.html

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, самарская область