https://ria.ru/20231127/bmp-1912238967.html

Поставка Германии модернизированных БМП Puma откладывается

Поставка Германии модернизированных БМП Puma откладывается - РИА Новости, 27.11.2023

Поставка Германии модернизированных БМП Puma откладывается

Поставка вооруженным силам Германии прошедших модернизацию БМП Puma откладывается как минимум на два месяца, сообщило в понедельник министерство обороны страны. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T20:58

2023-11-27T20:58

2023-11-27T20:58

в мире

германия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставка вооруженным силам Германии прошедших модернизацию БМП Puma откладывается как минимум на два месяца, сообщило в понедельник министерство обороны страны. "Первые переоборудованные боевые машины для армии должны быть приняты бундесвером к концу 2023 года. В связи с необходимыми доработками, в частности по программному обеспечению, которые, по данным отрасли, должны завершиться в феврале 2024 года, приемка этих первых машин будет перенесена на конец февраля 2024 года", - говорится в заявлении. Сообщается, что вооруженные силы находятся в контакте с поставщиками по данному вопросу. В мае бюджетный комитет бундестага одобрил закупку 50 новых боевых машин пехоты Puma, хотя данная модель известна своими частыми поломками и недолговечной службой.

https://ria.ru/20231126/samolety-1911976722.html

германия

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в мире, германия