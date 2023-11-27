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Поставка Германии модернизированных БМП Puma откладывается
Поставка Германии модернизированных БМП Puma откладывается - РИА Новости, 27.11.2023
Поставка Германии модернизированных БМП Puma откладывается
Поставка вооруженным силам Германии прошедших модернизацию БМП Puma откладывается как минимум на два месяца, сообщило в понедельник министерство обороны страны. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T20:58
2023-11-27T20:58
2023-11-27T20:58
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставка вооруженным силам Германии прошедших модернизацию БМП Puma откладывается как минимум на два месяца, сообщило в понедельник министерство обороны страны. "Первые переоборудованные боевые машины для армии должны быть приняты бундесвером к концу 2023 года. В связи с необходимыми доработками, в частности по программному обеспечению, которые, по данным отрасли, должны завершиться в феврале 2024 года, приемка этих первых машин будет перенесена на конец февраля 2024 года", - говорится в заявлении. Сообщается, что вооруженные силы находятся в контакте с поставщиками по данному вопросу. В мае бюджетный комитет бундестага одобрил закупку 50 новых боевых машин пехоты Puma, хотя данная модель известна своими частыми поломками и недолговечной службой.
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в мире, германия
Поставка Германии модернизированных БМП Puma откладывается
Поставка ВС Германии модернизированных БМП Puma откладывается на два месяца
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставка вооруженным силам Германии прошедших модернизацию БМП Puma откладывается как минимум на два месяца, сообщило в понедельник министерство обороны страны.
«
"Первые переоборудованные боевые машины для армии должны быть приняты бундесвером к концу 2023 года. В связи с необходимыми доработками, в частности по программному обеспечению, которые, по данным отрасли, должны завершиться в феврале 2024 года, приемка этих первых машин будет перенесена на конец февраля 2024 года", - говорится в заявлении.
Сообщается, что вооруженные силы находятся в контакте с поставщиками по данному вопросу.
В мае бюджетный комитет бундестага одобрил закупку 50 новых боевых машин пехоты Puma, хотя данная модель известна своими частыми поломками и недолговечной службой.
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